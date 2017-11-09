Кабананга vs Гоу. Чьи голы были важнее в КПЛ-2017

Жуниор Кабананга

Важные голы.

«Шахтер» — «Астана» 1:2 (четвертый тур)

Астанчане до 88-й минуты уступали в счете, пока Кабананга не провел ответный мяч. На второй компенсированной минуте полузащитник «Шахтера» Скорых срезал мяч в свои ворота, чем лишил свою команду ничьей.

«Тобол» — «Астана» 1:1 (11-й тур)

На 71-й минуте Щеткин, арендованный костанайцами у столичного клуба, открыл счет в матче. Казалось, хозяева доведут встречу до победы. Но прошло всего пять минут, как Кабананга отличился, и этим самым спас свою команду от гостевого поражения.

«Актобе» — «Астана» 2:4 (16-й тур)

После первого тайма астанчане «горели» 1:2. Однако на 47-й минуте Кабананга счет сравнял. Его гол переломил ход встречи, поскольку в дальнейшем победные мячи провели Твумаси и Мужиков.

«Тараз» — «Астана» 0:1 (18-й тур)

На 67-й минуте Кабананга решил исход матча.

«Шахтер» — «Астана» 0:1 (25-й тур)

На 70-й минуте Кабананга сам заработал пенальти и сам его реализовал. Правда, со второй попытки, когда первым оказался на добивании.

«Астана» — «Акжайык» 2:0 (33-й тур)

Этот матч был очень важен для северян, поскольку в нем решалась судьба их чемпионства. Кабананга не подкачал, забил в каждом из таймов, чем помог «Астане» в четвертый сезон подряд завоевать чемпионское звание.

При этом нападающий сборной Конго записал на свой счет хет-трик и три дубля. Три мяча он забил на своем поле в матче 14-го тура с «Шахтером» (4:1). И по два мяча забил в домашних играх с «Таразом» (4:0, восьмой тур), «Атырау» (15-й тур, 4:0), и «Акжайыком» (2:0, 33-й тур).

Всего в активе Кабананги 19 голов в чемпионате, один из них с пенальти.

Жерар Гоу

Важные голы.

«Кайрат» — «Актобе» 1:0 (первый тур)

Алматинцы по традиции тяжело начинают сезон, не стал исключением и минувший чемпионат. Тем не менее, на 64-й минуте Гоу расколдовал ворота «красно-белых», принеся в копилку своей команды первые три очка.

«Кайрат» — «Кайсар» 1:1 (четвертый тур)

Этот матч можно назвать одним из самых интересных в чемпионате. На старте сезона кызылординцы играли в динамичный футбол, и ни в чем не уступили кайратовцам. Хозяева поля вскрыли оборону гостей на девятой минуте усилиями Гоу, но в дальнейшем «Кайсар» сыграл дисциплинированно и даже смог уйти от поражения стараниями Байжанова на 35-й минуте.

«Кайсар» — «Кайрат» 1:2 (14-й тур)

Все мячи были забиты в первом тайме. Но последний точный удар остался за ивуарийским форвардом «Кайрата».

«Окжетпес» — «Кайрат» 0:1 (23-й тур)

Тяжелый выезд получился у южан. Несмотря на это, гол Жерара Гоу на 33-й минуте оказался решающим в игре. Синегорцы в дальнейшем потерпели еще пять поражений, чем предрешили свою незавидную судьбу в борьбе за выживание.

Кайрат — Шахтер 3:1 (24-й тур)

После первой 45-минутки кайратовцы проигрывали карагандинцам. Однако на 52-й минуте Исаэль провел ответный мяч, а спустя 14 минут Гоу вывел свою команду вперед. Гол ивуарийца помог «Кайрату» раскрепоститься и довести матч до победы. Кроме того, хозяева напоследок забили третий мяч в ворота гостей (Ахметов).

Иртыш — Кайрат — 1:1 (29-й тур)

Павлодарцы дали бой южанам. Уже на 23-й минуте Фонсека голевым чутьем порадовал местные трибуны. Но недолго была радость хозяев, потому как на 28-й минуте Гоу счет сравнял. Впереди у команд был «вагон времени», но ни одной из них удача больше не улыбнулась.

«Астана» — «Кайрат» 0:2 (32-й тур)

В случае победы северяне становились бы чемпионами страны за тур до завершения национального чемпионата. Однако алматинцы образцово сыграли в обороне и одержали непростую победу. Если после гола Абикена на 71-й минуте у астанчан еще теплилась надежда на спасение, то после прицельного удара Гоу на 89-й минуте смирились с поражением.

В то же время Жерар Гоу оформил один хет-трик и два дубля. Три мяча он отправил в ворота «Шахтера» в гостевом матче пятого тура (4:1) и по два мяча он забил в домашних играх с «Ордабасы» (5:1, 30-й тур) и с тем же «Шахтером» (4:1, 15-й тур).