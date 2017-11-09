АБФФ: Окончательное решение по делу Веремко будет принято 10 ноября

Суть дела в том, что дисциплинарный комитет и комитет по этике АБФФ 13 октября засчитал футбольному клубу БАТЭ техническое поражение со счетом 0:3 в матче 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком». Это было связано с тем, что в заявку на игру неправомочно был внесен голкипер борисовчан Сергей Веремко. Он на поле не выходил, а БАТЭ одержал крупную победу со счетом 6:0. После этого выяснилось, что Веремко отбыл пятиматчевую дисквалификацию за нарушения в игре с «Минском» (0:1), но несвоевременно уплатил выписанный ему штраф. Поэтому, согласно дисциплинарному кодексу АБФФ, дисквалификация должна была продлиться до уплаты штрафа и Веремко нельзя было включать в заявку на матчи чемпионата страны.