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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

АБФФ: Окончательное решение по делу Веремко будет принято 10 ноября

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционный комитет ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) сегодня не смог принять решение по делу Веремко. Для вынесения окончательного вердикта нужна дополнительная информация, поэтому заседание перенесено на 10 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Суть дела в том, что дисциплинарный комитет и комитет по этике АБФФ 13 октября засчитал футбольному клубу БАТЭ техническое поражение со счетом 0:3 в матче 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком». Это было связано с тем, что в заявку на игру неправомочно был внесен голкипер борисовчан Сергей Веремко. Он на поле не выходил, а БАТЭ одержал крупную победу со счетом 6:0. После этого выяснилось, что Веремко отбыл пятиматчевую дисквалификацию за нарушения в игре с «Минском» (0:1), но несвоевременно уплатил выписанный ему штраф. Поэтому, согласно дисциплинарному кодексу АБФФ, дисквалификация должна была продлиться до уплаты штрафа и Веремко нельзя было включать в заявку на матчи чемпионата страны.

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Федерация футбола: БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком», на апелляцию 10 днейВердикт был вынесен в связи с неправомочностью заявки на матч БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября, результат — 6:0) голкипера борисовчан Сергея Веремко, который на поле не выходил, оставшись в запасе.

Лишенный трех важных очков ФК БАТЭ не согласился с таким наказанием и подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета АБФФ. Если она не будет удовлетворена, то перспективы БАТЭ в борьбе за чемпионский титул окажутся под огромным вопросом. За два тура до финиша национального первенства борисовчане занимают 3-е место, имея в своем активе 61 очко. Впереди солигорский «Шахтер», набравший 65 баллов, и минское «Динамо», у которого 62 очка после 28 проведенных встреч. Предпоследний, 29-й тур, пройдет 18 ноября, а матчи заключительного игрового дня состоятся 26 ноября.

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