АБФФ: Окончательное решение по делу Веремко будет принято 10 ноября

Суть дела в том, что дисциплинарный комитет и комитет по этике АБФФ 13 октября засчитал футбольному клубу БАТЭ техническое поражение со счетом 0:3 в матче 23-го тура чемпионата Беларуси со «Слуцком». Это было связано с тем, что в заявку на игру неправомочно был внесен голкипер борисовчан Сергей Веремко. Он на поле не выходил, а БАТЭ одержал крупную победу со счетом 6:0. После этого выяснилось, что Веремко отбыл пятиматчевую дисквалификацию за нарушения в игре с «Минском» (0:1), но несвоевременно уплатил выписанный ему штраф. Поэтому, согласно дисциплинарному кодексу АБФФ, дисквалификация должна была продлиться до уплаты штрафа и Веремко нельзя было включать в заявку на матчи чемпионата страны.
Федерация футбола: БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком», на апелляцию 10 днейВердикт был вынесен в связи с неправомочностью заявки на матч БАТЭ — «Слуцк» (23 сентября, результат — 6:0) голкипера борисовчан Сергея Веремко, который на поле не выходил, оставшись в запасе.
Лишенный трех важных очков ФК БАТЭ не согласился с таким наказанием и подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета АБФФ. Если она не будет удовлетворена, то перспективы БАТЭ в борьбе за чемпионский титул окажутся под огромным вопросом. За два тура до финиша национального первенства борисовчане занимают 3-е место, имея в своем активе 61 очко. Впереди солигорский «Шахтер», набравший 65 баллов, и минское «Динамо», у которого 62 очка после 28 проведенных встреч. Предпоследний, 29-й тур, пройдет 18 ноября, а матчи заключительного игрового дня состоятся 26 ноября.