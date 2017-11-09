СМИ: Абрамович не хочет продавать часть акций «Челси» ради реконструкции стадиона

Абрамович ведет переговоры с китайскими инвесторами, которые готовы вложить 500 млн фунтов в реконструкцию стадиона, но он не хочет вернуть им деньги путем продажи части акций клуба. Пока обсуждается вариант с последующим получением китайцами части дохода от обновленной арены, что позволит вернуть им свои деньги.
Ранее «Челси» получил разрешение от мэра Лондона Садика Хана на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» на общую сумму в 500 млн фунтов. После реконструкции вместимость стадиона должна увеличиться с 45 до 65 тыс. мест.
Ранее сообщалось, что владельцы стадиона из компании Chelsea Pitch Owners предложили Абрамовичу арендовать арену на 10 веков, однако бизнесмен рассчитывает полностью выкупить его у компании. Также отмечалось, что в случае отказа «Челси» может сменить место проведения домашних игр.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов у предпринимателя Кена Бейтса, что стало крупнейшей в истории продажей английского клуба. Именно после приобретения команды Абрамовичем у «Челси» начался самый успешный период в истории, она пять раз выиграла чемпионат Англии, пять — Кубок страны, три — Кубок лиги, два — Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.