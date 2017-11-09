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13:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Абрамович не хочет продавать часть акций «Челси» ради реконструкции стадиона

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Роман Абрамович, который является владельцем футбольного «Челси», не намерен продавать часть своих акций лондонского клуба ради реконструкции стадиона команды «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает британская газета The Sun.

Источник: Reuters

Абрамович ведет переговоры с китайскими инвесторами, которые готовы вложить 500 млн фунтов в реконструкцию стадиона, но он не хочет вернуть им деньги путем продажи части акций клуба. Пока обсуждается вариант с последующим получением китайцами части дохода от обновленной арены, что позволит вернуть им свои деньги.

Ранее «Челси» получил разрешение от мэра Лондона Садика Хана на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» на общую сумму в 500 млн фунтов. После реконструкции вместимость стадиона должна увеличиться с 45 до 65 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что владельцы стадиона из компании Chelsea Pitch Owners предложили Абрамовичу арендовать арену на 10 веков, однако бизнесмен рассчитывает полностью выкупить его у компании. Также отмечалось, что в случае отказа «Челси» может сменить место проведения домашних игр.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов у предпринимателя Кена Бейтса, что стало крупнейшей в истории продажей английского клуба. Именно после приобретения команды Абрамовичем у «Челси» начался самый успешный период в истории, она пять раз выиграла чемпионат Англии, пять — Кубок страны, три — Кубок лиги, два — Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

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