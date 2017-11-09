СМИ: Абрамович не хочет продавать часть акций «Челси» ради реконструкции стадиона

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Абрамович ведет переговоры с китайскими инвесторами, которые готовы вложить 500 млн фунтов в реконструкцию стадиона, но он не хочет вернуть им деньги путем продажи части акций клуба. Пока обсуждается вариант с последующим получением китайцами части дохода от обновленной арены, что позволит вернуть им свои деньги.

Ранее «Челси» получил разрешение от мэра Лондона Садика Хана на реконструкцию «Стэмфорд Бридж» на общую сумму в 500 млн фунтов. После реконструкции вместимость стадиона должна увеличиться с 45 до 65 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что владельцы стадиона из компании Chelsea Pitch Owners предложили Абрамовичу арендовать арену на 10 веков, однако бизнесмен рассчитывает полностью выкупить его у компании. Также отмечалось, что в случае отказа «Челси» может сменить место проведения домашних игр.