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13:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» предложит Жезусу новый контракт с зарплатой более £100 тыс в неделю

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Английский «Манчестер Сити» предложит бразильскому нападающему Габриэлю Жезусу новый контракт с зарплатой более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает The Times.

Источник: Reuters

Жезус, ранее выступавший за «Палмейрас», подписал контракт на пять лет с «Манчестер Сити» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 33 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 20-летний бразилец забил 9 мячей в 16 матчах во всех турнирах. По сообщению источника, нынешняя зарплата Жезуса составляет 70 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что представители игрока и клуба провели встречу, а переговоры стороны надеются завершить к концу года.

Манчестер Сити
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