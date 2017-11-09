«Манчестер Сити» предложит Жезусу новый контракт с зарплатой более £100 тыс в неделю

Жезус, ранее выступавший за «Палмейрас», подписал контракт на пять лет с «Манчестер Сити» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 33 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 20-летний бразилец забил 9 мячей в 16 матчах во всех турнирах. По сообщению источника, нынешняя зарплата Жезуса составляет 70 тысяч фунтов в неделю. Сообщается, что представители игрока и клуба провели встречу, а переговоры стороны надеются завершить к концу года.