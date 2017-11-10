Что стало с клубами, которые недавно были заметной частью белорусского футбола?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Дороги в никуда

Над мечтателем и фантазером Жуковцом тогда, конечно, посмеялись. Но без злобы. Рухнувшие вместе с СССР шлюзы действительно открыли невиданные доселе перспективы и возможности, порцией адреналина в вену втолкнувшие в наш футбольный организм воодушевление и желание строить свое светлое будущее. Футбольных команд в областях и районах БССР было много, энтузиастов — еще больше, а стык двух эпох позволял задействовать прежние ресурсы в новых условиях. Для Старых Дорог это была близлежащая военная часть и возможность Жуковца «делать армию» молодым футболистам, что возводило «Строитель» в разряд очень перспективных клубов, даже несмотря на то что своей полноценной детско-юношеской школы здесь никогда не было. Много славных отроков прошли этой дорогой, а, отслужив как надо, домой возвращаться не спешили, потому что имелся договор, что еще как минимум год после дембеля парни должны были отдавать долг не только Родине, но и лично футбольной команде, сделавшей славные армейские годы для них чуть-чуть слаще и приятнее.

Голкипер Виталий Варивончик, поигравший потом и в минском «Динамо», и в сборной страны, о «Строителе» той поры вспоминал так:

— Фактически появление в Старых Дорогах стало для меня переходом из юношеского футбола во взрослый. Это был первый чемпионат суверенной Беларуси. Мы, 18-летние парни, играли с мужиками, параллельно проходя службу в армии. За два года службы в химических войсках спортивной роты в казарме я провел около четырех месяцев. Были и ночные эстафеты «молодых», рутинная работа, которая состояла из разгрузки угля, уборки территории… После присяги нас зачастую забирали в расположение команды, а когда «Строитель» уступал сопернику, мы возвращались в часть…

Увы, мечтам Жуковца сбыться не довелось. Времена стремительно менялись, армейский ресурс оказался не вечным, а других козырей в Старых Дорогах не нашлось: «Строитель» продержался в высшей лиге три сезона, а затем покатился кубарем вниз. И вот уже почти 15 лет грезивший о «Реале» клуб под вывеской ФК «Старые Дороги» вынужден вместо Лиги чемпионов играть на любительском уровне в первенстве Минской области. Путем «Строителя» со временем последовали многие команды. О некоторых из них — наш сегодняшний рассказ.

Огонь погас

Александр Гармаза и Виталий Козяк наблюдали рождение, расцвет и увядание молодечненского футбола В Молодечно клуб был основан в 1989 году и сразу рванул к звездам. Выиграв в 1991-м знаменитый Кубок миллионов (главные соревнования в СССР для коллективов физкультуры), молодечненцы завоевали право представлять БССР во второй союзной лиге, но не успели — страна рухнула в тартарары. Но и на суверенной арене команда не затерялась, заняв 4-е место в чемпионате 1994/95. За время своего краткого, как сон солдата, благоденствия город родил и бросил в большой футбол братьев Маковских, Андрея Милевского, Владимира Корытько, Павла Беганского и с десяток других добротных игроков. В том числе и братьев Капленко — Никиту и Кирилла, один из которых играет в минском «Динамо», а второй пытается завоевать место в основном составе питерского «Зенита» и тешит себя иллюзиями о сборной России. С такой продуктивностью работы детской школы да с довольно ладной инфраструктурой, казалось бы, можно и на место в Лиге Европы замахиваться, но в 2003-м команда «Молодечно"-2000 вылетела сначала в первую лигу, а затем и вовсе покатилась по наклонной, нынче играя во втором дивизионе под вывеской «Молодечно-ДЮСШ-4».

Александр Гармаза и Виталий Козяк — два тренера-энтузиаста, которые долгое время на пару поддерживали в молодечненской команде жизнь, горевали:

— «Молодечно» превратилось в полностью любительский клуб. Кто-то работал на железной дороге, кто-то на ЖБК — заводе железобетонных конструкций, кто-то — в фирме по установке окон и дверей. Каждый день мы не знали, сколько человек придет на тренировку. Без вратаря приходилось заниматься — парень в техникуме экзамены сдавал; без защитников — они во вторую смену остались бетон мешать. Играли только местные ребята, те, кто сам этого хотел. И совершенно бесплатно.

Это было пару лет назад, но с тех пор почти ничего не изменилось. Кроме того, что главная команда района теперь и вовсе базируется не в Молодечно, а в соседнем небольшом поселке Чисть, где местный коллектив энтузиастов завоевал путевку в первую лигу. Футбольный огонь в некогда славном Молодечно совсем погас. Буквально вчера появилась информация, что дальнейшее сотрудничество с командой «Молодечно-ДЮСШ-4» прекратил Андрей Иваненко, обеспечивавший ее внебюджетное финансирование в нынешнем году. В комментариях Иваненко объяснил это так: «Руководители города не знали даже, в какой лиге играет команда. Ничего здесь не получится в данный момент ни у меня, ни у кого-то еще. Должны быть вливания спонсоров раз в 5 больше, чем мои, чтобы свести зависимость от города к нулю. Также что-то может поменяться, когда руководство будет знать хотя бы одного футболиста по фамилии».

Полтора миллиона за удовольствие

В следующем сезоне Могилевская область может остаться без своего представителя в высшей лиге. А ведь были времена, когда «Днепр» и «Торпедо» наводили страх на соперников. Был еще «Савит», однако он словно пуля просвистел по отечественному футбольному небосклону. О том, что когда-то была такая белорусская команда, сегодня вспомнят немногие. Как появился и из-за чего пропал клуб? Рассказывает его бывший владелец, могилевский предприниматель Виталий Нис:

— Меня часто спрашивают, что подвигло на создание клуба. Отвечаю: интерес к футболу — это в первую очередь. Еще — в какой-то степени бизнес. Мы собирались зарабатывать деньги на футболе. Так, как это делается во всем мире — на продаже клубной атрибутики, продаже игроков, прав на телевизионное вещание. Планов было много. И все поначалу шло хорошо.

— А потом клуб исчез. Почему?

— Первые два года команда существовала полностью на деньги учредителей. В высшей лиге учредители выделяли 80 — 90 процентов бюджета. Некоторые предприятия, организации были готовы выступить спонсорами и вложить серьезные деньги в наш проект. Но им в Могилеве — на весьма серьезном уровне — сказали, что делать этого не нужно. Почему? Я часто задавал себе этот вопрос. Есть «Днепр», на который тратятся немалые средства, но команда, мягко говоря, не блещет. И вдруг появляется клуб, который ничего ни у кого не просит, но играет лучше. У кого-то мог бы возникнуть вопрос, почему так происходит. Останься «Савит», он был бы очень неудобным укором для спортивных функционеров. Без нас проще. Впрочем, справедливости ради надо отметить: клуба в традиционном понимании не было. Было 20 футболистов, тренеры, врачи и автобус. Мы не имели ни базы, ни детского футбола. И дальше развиваться самим было очень сложно. Потому видя, что никому не нужны, предпочли уйти.

— А еще раз рискнули бы создать команду?

— «Савит» не существует уже около 10 лет. За это время у меня было множество различных предложений. Я готов был взяться за МТЗ-РИПО. Но в Могилеве мне сказали: если станешь работать с этой командой, уезжай из города. Не один и не два раза предлагали взять под свое крыло могилевский «Днепр». Был уже готов, но озвучили сумму, которую я должен был внести, чтобы только погасить задолженность команды. За те деньги, которые назвали, можно купить солидный пакет акций «Барселоны». Потому отказался. Можно, конечно, начать с детского футбола. И с ним развиваться дальше. Но я считаю, что в футболе не должно быть государственного финансирования — максимум некая поддержка. И все. Если команда собирает на трибуны 200 человек, то и игроки должны получать 100 рублей. Только так возможно какое-то развитие.

— Сколько вы потратили на свой проект?

— Порядка полутора миллионов долларов.

— Их можно считать выброшенными?

— Это плата за удовольствие, которое получил. Да что далеко ходить, мой зять играл в «Савите». Сегодня это очень толковый бизнесмен. Как знать, может, именно благодаря футбольному клубу у меня появились внук и внучка?..

Свой шесток

В Слониме суверенную футбольную историю начали писать слогом изящным и с налетом аристократичности: команду назвали «Альбертин», а футбольное поле располагалось невдалеке от территории дворцово-паркового ансамбля графа Пусловского. Идейным вдохновителем рождения команды и ее пробивным лидером стал Геннадий Бабошкин — личность интересная и весьма незаурядная: хорист и дирижер, директор местного Дома культуры, певший затем в церковном хоре. «Альбертин» быстро расправил крылья и взлетел: вышел сперва в первую лигу, затем шагнул в высшую. Правда, суровые законы реальности уже тогда начали бить под дых и романтику ярких образов подправили под свой строгий стиль. Клуб переименовался сперва в сухой пролетарский КПФ (камвольно-прядильная фабрика), а затем (с 1996 года) окончательно «опопсел», приобретя столь привычное каждому уху название «Коммунальник». Три года в высшей лиге на стыке веков в Слониме до сих пор вспоминают с восторгами и придыханием. Потом было еще очень много лет в первой лиге, аномальное, но очень краткосрочное сосуществование в городе сразу двух команд (обе при этом ходили совсем рядом с чертой бедности) и, наконец, зимнее переименование команды в «Слоним-2017» — владельцем клуба стал Слонимский райисполком. А ставку решили делать не на завозных игроков средней ноги, а на местных воспитанников.

Из стана ФК «Минск» был выписан наставник Вячеслав Царюк. Амбициозный тренер решение сменить столицу на периферию объяснил желанием расти и прогрессировать, добиваться результата. Первый круг «Слоним-2017» завершил на третьем месте, и болельщики в надежде подняли головы: может, даст бог, история сделает зигзаг и команда вновь увидит свет? Но нет: в середине августа Царюк спешно покинул город. Почему? Внятно и вслух об этом никто не рассказал, но в кулуарах шептались, что районное руководство не одобрило выход клуба в высшую лигу из-за отсутствия дополнительного финансирования. Так ли это и жив ли футбол в Слониме? Об этом мы спросили у Алексея Шубенка, который много раз возглавлял местную команду и играл в ней в период расцвета:

— Работаю сейчас инструктором по спорту на местном «Водоканале». От футбольных дел немного отошел, хотя на стадион захаживаю. Что могу сказать? Мечтать о высшей лиге нашей команде, увы, не приходится — эти сказки про «Лестер» давно пора забыть, они не про нас.

Когда мячи были круглыми

Долгое время футбольных команд в Бобруйске было две. В том числе и в высшей лиге. «Шинник» — дело исконное и глубокое, именно его последователем является нынешняя «Белшина», когда-то бывшая чемпионом, а ныне прозябающая в первой лиге. Но был еще и очень амбициозный «Трактор», затем — «Фандок», первым для Бобруйска проторивший дорогу в европейские кубки и давший путевку в большой футбол целой плеяде местных талантов: братьям Градобоевым, Хрипачу, Шустикову, Кукару… Сладкая жизнь «Фандока», впрочем, продолжалась недолго. Клуб очень скоро лишился своего основного спонсора, был преобразован в ФК «Бобруйск», и этот самый ФК, просуществовавший всего год (1995-й), до сих пор носит негласный титул самой нелепой команды страны в период ее суверенного периода.

Артур Матвейчик, поигравший в команде в первой половине сезона, без смеха о том периоде вспоминать не мог:

— Город давал клубу продукцию, чтобы она реализовывалась, а выручка шла на команду. Но ничего такого и близко не было. Нас с утра до вечера кормили гречкой и сосисками. Я гречку с тех времен видеть не могу! В итоге терпеть стало невмоготу. Впятером с ребятами решили на поле не выходить, и в заявке оказалось всего 8 человек. Один из них — главный тренер Александр Сабинин. Перед матчем он выглянул из раздевалки, посмотрел на трибуны: «Ай, народу мало — пойду на поле в кедах». Не в бутсах, а в кедах! И это — высшая лига!

Сам Сабинин жил в клубном офисе, а спал на двух сдвинутых стульях. Во время одного из выездных матчей офис ограбили, свистнув в том числе и все тренерские документы. Вместо врача в «Бобруйске» на поле выбегал водитель автобуса, который путал зеленку с марганцовкой. Тренер, несмотря на свои 42, часто играл сам все 90 минут, потому что замен в команде не было, еле-еле собирали 11 человек для основного состава. А апогеем абсурда стал один из матчей, в котором принял участие известный нападающий из Ставрополя Владимир Суший, очень много поигравший в чемпионате СССР в первой лиге. Какими коврижками Сабинин заманил этого ветерана в Бобруйск — загадка. Но на поле в своем единственном матче Суший в итоге провел всего 62 минуты, после чего получил красную карточку за нецензурную брань в адрес партнера — тот отдал заслуженному мэтру неточную передачу. Больше Сушия в Бобруйске не видели.

Команда в том первенстве набрала всего два очка. На последний гостевой поединок осеннего чемпионата-1995 против минской « Атаки-Ауры» (еще один канувший в Лету клуб) «Бобруйск» не явился, к облегчению многих, почив в бозе. От славного бобруйского прошлого, таким образом, сегодня в городе остались рожки да ножки: тренерами в «Белшине» работают Эдуард Градобоев и Андрей Хрипач, а Сергей Разумович, проведший за «Бобруйск» все матчи, нынче тренирует детей.

Пас вперед

На заре суверенной футбольной истории речицкий «Ведрич» был едва ли не самым колоритным футбольным клубом страны: интересным, веселым, со своим неповторимым почерком. Свою карьеру тут начинали, к примеру, Мирослав Ромащенко, Борис Горовой и Василий Баранов, в большое тренерское плавание отправился Анатолий Юревич. Однако со временем дела у команды шли все хуже, пока свет в окошке совсем не погас. Нынче есть шанс возродиться. Клуб провел сезон во второй лиге под именем «Спутник», а ОАО «Речицадрев», взявшее на себя заботу о команде, возлагает на коллектив определенные надежды.

«Спутник» в этом году собрали буквально за две недели. Молодой и амбициозный тренер Константин Чахов за дело взялся рьяно. Самый опытный игрок команды, голеадор Сергей Заболоцкий, на тренировку прибывает после трудового дня в «Белоруснефти». За плечами по местным меркам аксакала и кубковые игры, и встречи в составе «Гомеля» с европейскими командами. Приобретенная с годами ответственность никуда не делась, даже несмотря на минимальную материальную подпитку, смеется Сергей:

— Рад играть, пока играется. И точно не из-за денег. Сумму зарплаты не назову — коммерческая тайна, но хватает примерно на проезд и игрушку ребенку.

Игрокам выделены ставки спортсменов-инструкторов в «Речицадреве», отдали этаж в комфортабельном общежитии предприятия, кормят в местной столовой. На работе футболистам идут навстречу, с учебными заведениями пообщался тренерский штаб. Явки на тренировки обязательны. Клуб укомплектован бывшими воспитанниками гомельского ДСК, остальных тренер пригласил из разных клубов первой и второй лиг — тех, кого хорошо знал, с кем играл, кого тренировал. Несмотря на разницу в возрасте (самому младшему игроку «Спутника» 17 лет, а самому возрастному — 35), Чахов умудряется поддерживать здоровый микроклимат, давая установку — играем для болельщиков.

Болельщики потянулись на стадион поначалу с недоверием, а потом все с большим удовольствием. Пару раз количество зрителей на трибунах превысило тысячу человек. Как назло, в день, когда на домашний матч «Спутника» приехал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, речицкие фанаты устроили драку с приезжими. Сергей Вагаршакович эпизод не оценил, но атмосферой остался доволен:

— И матч организован хорошо, и комментатор, и призы разыграли в перерыве, и конкурсы. Обстановка футбольная, на трибунах я видел много детей, и это радует.

Этот чемпионат речичане закончили на пятом месте. Генеральный директор «Речицадрев» Валерий Тулейко расходы на вторую лигу называет минимальными: