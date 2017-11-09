Каннаваро вновь возглавил китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд»
ТАСС, 9 ноября. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Об этом сообщает
ТАСС, 9 ноября. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Об этом сообщает
На этом посту 44-летний итальянец сменил бразильского специалиста Луиса Фелипе Сколари, который три года подряд (2015, 2016, 2017) приводил команду к чемпионскому титулу в китайской суперлиге. Срок и условия контракта не разглашаются.
Каннаваро уже работал в качестве главного тренера в «Гуанчжоу Эвергранд» с ноября 2015-го по июнь 2016 года, но был отправлен в отставку. На посту тренера команды его сменил Сколари.
В понедельник Каннаваро был отправлен в отставку с поста главного тренера китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Как сообщалось, итальянец попросил руководство об отставке шесть недель назад, чтобы возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».
Каннаваро возглавил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в 2016 году, когда команда играла во втором по силе дивизионе чемпионата Китая, и в первый же сезон вывел клуб в суперлигу. В 2017 году «Тяньцзинь Цюаньцзянь» занял третье место в чемпионате страны, гарантировав себе участие в квалификации к азиатской Лиге чемпионов.