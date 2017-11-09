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09:59 (мск), источник: ТАСС

Каннаваро вновь возглавил китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд»

ТАСС, 9 ноября. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

На этом посту 44-летний итальянец сменил бразильского специалиста Луиса Фелипе Сколари, который три года подряд (2015, 2016, 2017) приводил команду к чемпионскому титулу в китайской суперлиге. Срок и условия контракта не разглашаются.

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Каннаваро уже работал в качестве главного тренера в «Гуанчжоу Эвергранд» с ноября 2015-го по июнь 2016 года, но был отправлен в отставку. На посту тренера команды его сменил Сколари.

В понедельник Каннаваро был отправлен в отставку с поста главного тренера китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Как сообщалось, итальянец попросил руководство об отставке шесть недель назад, чтобы возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».

Каннаваро возглавил «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в 2016 году, когда команда играла во втором по силе дивизионе чемпионата Китая, и в первый же сезон вывел клуб в суперлигу. В 2017 году «Тяньцзинь Цюаньцзянь» занял третье место в чемпионате страны, гарантировав себе участие в квалификации к азиатской Лиге чемпионов.

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