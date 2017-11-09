Каннаваро вновь возглавил китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд»

Источник: РИА "Новости"

На этом посту 44-летний итальянец сменил бразильского специалиста Луиса Фелипе Сколари, который три года подряд (2015, 2016, 2017) приводил команду к чемпионскому титулу в китайской суперлиге. Срок и условия контракта не разглашаются.

Каннаваро уже работал в качестве главного тренера в «Гуанчжоу Эвергранд» с ноября 2015-го по июнь 2016 года, но был отправлен в отставку. На посту тренера команды его сменил Сколари.

В понедельник Каннаваро был отправлен в отставку с поста главного тренера китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Как сообщалось, итальянец попросил руководство об отставке шесть недель назад, чтобы возглавить «Гуанчжоу Эвергранд».