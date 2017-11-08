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19:53 (мск), источник: Sports.kz

Пресс-служба «Атырау» признана самым оригинальным контентом в Казахстане

Сегодня в Астане начался двухдневный семинар медиа-офицеров футбольных клубов Казахстана.

В первый рабочий день данного семинара были подведены итоги клубов в рамках Технического регламента ПФЛК в сезоне 2017 года и прошел мастер-класс для пресс-служб клубов КПЛ от медиа-офицера УЕФА Виктора Даги. А также участниками семинара были презентованы отчеты о деятельности футбольных клубов в прошедшем сезоне.

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Помимо этого, президент ПФЛК Айтхожин А. наградил дипломами лучшие пресс-службы, показавшие отличные результаты в рамках завершившегося сезона. Так, пресс-служба футбольного клуба «Атырау» стала победителем в номинации «Лучший оригинальный контент на казахском языке».

Семинар медиа-офицеров завершится завтра подведением итогов мероприятия и посещением матча за право участия в чемпионате РК сезона 2018 года между командами «Акжайык» и «Махтаарал».

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