Пресс-служба «Атырау» признана самым оригинальным контентом в Казахстане

В первый рабочий день данного семинара были подведены итоги клубов в рамках Технического регламента ПФЛК в сезоне 2017 года и прошел мастер-класс для пресс-служб клубов КПЛ от медиа-офицера УЕФА Виктора Даги. А также участниками семинара были презентованы отчеты о деятельности футбольных клубов в прошедшем сезоне.