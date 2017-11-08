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19:44 (мск), источник: Prosports.kz

Арда Туран зимой на правах аренды может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может зимой перейти в «Галатасарай», сообщает Fanatik.

Источник: Reuters

По информации источника, стороны согласовали аренду 30-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа. Аренда обойдется турецкому клубу в 1.5 миллиона евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне Туран не выходил на поле.

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