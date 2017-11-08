Слуцкого отправляют в «Челси». Что это значит?
По сведениям британских СМИ, российский тренер в ближайшее время может покинуть «Халл» и перейти на административную работу в клубе Романа Абрамовича.
По сведениям британских СМИ, российский тренер в ближайшее время может покинуть «Халл» и перейти на административную работу в клубе Романа Абрамовича.
«СЭ» обьясняет, почему это не очень похоже на правду.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
На неделе в отставку подал знаковый для «Челси» человек. Нигериец Майкл Эменало с 2007-го находился в структуре «синих», а в последние годы занимал пост технического директора. Его трудно назвать публичной личностью, как и других руководителей лондонского клуба, но известно, что Эменало причастен ко многим ключевым трансферам «Челси» последних лет — Азар, Канте, Куртуа, Аспиликуэта… Помимо этого, нигериец курировал академию лондонцев, превратив ее в конвейер талантов и главного арендодателя мирового футбола. Только этим летом «Челси» отправил на обкатку в другие клубы три с лишним десятка футболистов.
ПОЧЕМУ ЭМЕНАЛО УШЕЛ?
ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ?
Во вторник инсайдер одного из ведущих английских СМИ Мэтт Лоу опубликовал материал, в котором посчитал возможным назначение на освободившийся пост одного из «очень близких к Абрамовичу людей», а именно Слуцкого. «Он полностью сосредоточен на своей роли в «Халле», но в случае увольнения, Слуцкому может быть предложена работа на «Стэмфорд Бридж», — отмечает Лоу.
ЭТО РЕАЛЬНО?
На безрыбье и рак — рыба. Если Леонид Викторович действительно потеряет пост в «Халле», а вероятность этого все еще сохраняется, то Слуцкий может попасть в «Челси». Но,
Эменало в «Челси» курировал в том числе и молодежное направление (в частности, скаутинг), а Слуцкого тяжело назвать знатоком в этой области. Технический директор должен быть широкопрофильным специалистом, тем более в
КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ?
The Telegraph пишет, что наиболее вероятен вариант, при котором расширятся полномочия Грановской — она и так играет значительную роль в переговорах, так что обязанности технического директора ей знакомы. В той же статье упоминается фамилия Дрогба, который еще не завершил игровую карьеру. Но это тоже маловероятно: у ивуарийца нет вообще никакого управленческого или тренерского опыта. Если и назначат человека со стороны, то это будет