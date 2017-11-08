Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Олимпиец1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень0
Факел0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов2
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч-Энергия0
Волгарь0
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ
Последние билеты в Россию. В Европе стартуют стыковые матчи
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Почему врач вам не френд
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
19:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкого отправляют в «Челси». Что это значит?

По сведениям британских СМИ, российский тренер в ближайшее время может покинуть «Халл» и перейти на административную работу в клубе Романа Абрамовича.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» обьясняет, почему это не очень похоже на правду.

Читайте также
Telegraph: Слуцкий в случае увольнения может перейти в «Челси»

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

На неделе в отставку подал знаковый для «Челси» человек. Нигериец Майкл Эменало с 2007-го находился в структуре «синих», а в последние годы занимал пост технического директора. Его трудно назвать публичной личностью, как и других руководителей лондонского клуба, но известно, что Эменало причастен ко многим ключевым трансферам «Челси» последних лет — Азар, Канте, Куртуа, Аспиликуэта… Помимо этого, нигериец курировал академию лондонцев, превратив ее в конвейер талантов и главного арендодателя мирового футбола. Только этим летом «Челси» отправил на обкатку в другие клубы три с лишним десятка футболистов.

ПОЧЕМУ ЭМЕНАЛО УШЕЛ?

Из-за конфликта с руководством, причем не с Романом Абрамовичем, а с непосредственными управленцами «Челси» — тренером Антонио Конте и вице-президентом Мариной Грановской. Если верить The Telegraph, владелец клуба был неприятно удивлен решением Эменало написать заявление об уходе, ведь Абрамович безгранично ему доверял. Теперь «Челси» ищет нового технического директора, а посреди сезона это сделать трудно. Поэтому в прессе всплывают самые удивительные фамилии — в том числе Леонида Слуцкого.

Читайте также
Слуцкий сохранит пост тренера «Халла» до конца сезона

ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ?

Во вторник инсайдер одного из ведущих английских СМИ Мэтт Лоу опубликовал материал, в котором посчитал возможным назначение на освободившийся пост одного из «очень близких к Абрамовичу людей», а именно Слуцкого. «Он полностью сосредоточен на своей роли в «Халле», но в случае увольнения, Слуцкому может быть предложена работа на «Стэмфорд Бридж», — отмечает Лоу.

ЭТО РЕАЛЬНО?

На безрыбье и рак — рыба. Если Леонид Викторович действительно потеряет пост в «Халле», а вероятность этого все еще сохраняется, то Слуцкий может попасть в «Челси». Но, во-первых, его кандидатуру должны одобрить Абрамович и его приближенные — Марина Грановская, Евгений Тененбаум и председатель правления Брюс Бак. Во-вторых, Слуцкий решится на смену рода деятельности, только если предложений не будет вовсе. Между административной должностью в топ-клубе и постом тренера в условном «Барнсли» российский тренер выберет второе. Не говоря уже о том, что он может просто уйти в отпуск.

Эменало в «Челси» курировал в том числе и молодежное направление (в частности, скаутинг), а Слуцкого тяжело назвать знатоком в этой области. Технический директор должен быть широкопрофильным специалистом, тем более в топ-клубе. Сам Эменало сначала занимался аналитикой соперников «Челси», а уже потом отправился на повышение. Понятно, что на должность помощника тренера Слуцкий не пойдет — не тот статус. Даже экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» говорил, что Леонид Викторович — топ-тренер.

Читайте также
Леонид Слуцкий прилетел в Москву и встретился с руководством ЦСКА

КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ?

The Telegraph пишет, что наиболее вероятен вариант, при котором расширятся полномочия Грановской — она и так играет значительную роль в переговорах, так что обязанности технического директора ей знакомы. В той же статье упоминается фамилия Дрогба, который еще не завершил игровую карьеру. Но это тоже маловероятно: у ивуарийца нет вообще никакого управленческого или тренерского опыта. Если и назначат человека со стороны, то это будет кто-то авторитетный. Скажем, Гус Хиддинк, Густаво Пойет или Джанфранко Дзола — все они в прошлом имели отношение к «Челси», знают о нюансах должности руководителя и сейчас без работы.

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
О чем говорили Вернблум и Карасев после матча
Глушаков и Зобнин — в общей группе
СМИ: Неймар симулировал травму, чтобы пропустить матч с «Анже»
Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ
Последние билеты в Россию. В Европе стартуют стыковые матчи
Источник: Родченков зарабатывал, продавая допинг спортсменам РФ
Месси: Я не решаю, кто из моих друзей будет играть в сборной
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь