Слуцкого отправляют в «Челси». Что это значит?

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» обьясняет, почему это не очень похоже на правду.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

На неделе в отставку подал знаковый для «Челси» человек. Нигериец Майкл Эменало с 2007-го находился в структуре «синих», а в последние годы занимал пост технического директора. Его трудно назвать публичной личностью, как и других руководителей лондонского клуба, но известно, что Эменало причастен ко многим ключевым трансферам «Челси» последних лет — Азар, Канте, Куртуа, Аспиликуэта… Помимо этого, нигериец курировал академию лондонцев, превратив ее в конвейер талантов и главного арендодателя мирового футбола. Только этим летом «Челси» отправил на обкатку в другие клубы три с лишним десятка футболистов.

ПОЧЕМУ ЭМЕНАЛО УШЕЛ?

Из-за конфликта с руководством, причем не с Романом Абрамовичем, а с непосредственными управленцами «Челси» — тренером Антонио Конте и вице-президентом Мариной Грановской. Если верить The Telegraph, владелец клуба был неприятно удивлен решением Эменало написать заявление об уходе, ведь Абрамович безгранично ему доверял. Теперь «Челси» ищет нового технического директора, а посреди сезона это сделать трудно. Поэтому в прессе всплывают самые удивительные фамилии — в том числе Леонида Слуцкого.

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ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ?

Во вторник инсайдер одного из ведущих английских СМИ Мэтт Лоу опубликовал материал, в котором посчитал возможным назначение на освободившийся пост одного из «очень близких к Абрамовичу людей», а именно Слуцкого. «Он полностью сосредоточен на своей роли в «Халле», но в случае увольнения, Слуцкому может быть предложена работа на «Стэмфорд Бридж», — отмечает Лоу.

ЭТО РЕАЛЬНО?

На безрыбье и рак — рыба. Если Леонид Викторович действительно потеряет пост в «Халле», а вероятность этого все еще сохраняется, то Слуцкий может попасть в «Челси». Но, во-первых, его кандидатуру должны одобрить Абрамович и его приближенные — Марина Грановская, Евгений Тененбаум и председатель правления Брюс Бак. Во-вторых, Слуцкий решится на смену рода деятельности, только если предложений не будет вовсе. Между административной должностью в топ-клубе и постом тренера в условном «Барнсли» российский тренер выберет второе. Не говоря уже о том, что он может просто уйти в отпуск.

Эменало в «Челси» курировал в том числе и молодежное направление (в частности, скаутинг), а Слуцкого тяжело назвать знатоком в этой области. Технический директор должен быть широкопрофильным специалистом, тем более в топ-клубе. Сам Эменало сначала занимался аналитикой соперников «Челси», а уже потом отправился на повышение. Понятно, что на должность помощника тренера Слуцкий не пойдет — не тот статус. Даже экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» говорил, что Леонид Викторович — топ-тренер.

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КТО ЕЩЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ДОЛЖНОСТЬ?