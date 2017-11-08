«Манчестер Сити» объявил о рекордных доходах по итогам сезона-2016/17

Доходы «горожан» составили рекордные £ 473, 4 млн (около € 538 млн), что на 21% превышает показатель сезона-2015/16. Также доходы клуба впервые в истории превысили цифру в £ 400 млн.

Чистая прибыль «Манчестер Сити» за сезон-2016/17 составила £ 1,088 млн (около € 1,2 млн). Пресс-служба англичан отметила, что эта цифра могла бы быть больше, если бы не переход клуба к новому циклу финансовой отчётности, который теперь длится с 1 июля по 30 июня.