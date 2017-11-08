Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
«Манчестер Сити» объявил о рекордных доходах по итогам сезона-2016/17
«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал финансовые итоги сезона-2016/17.
«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал финансовые итоги сезона-2016/17.
Доходы «горожан» составили рекордные £ 473, 4 млн (около € 538 млн), что на 21% превышает показатель сезона-2015/16. Также доходы клуба впервые в истории превысили цифру в £ 400 млн.
Чистая прибыль «Манчестер Сити» за сезон-2016/17 составила £ 1,088 млн (около € 1,2 млн).