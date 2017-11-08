Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немецкий депутат после визита в Крым: мне стыдно за Германию- СМИ
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Муж дочери Людмилы Гурченко узнал о ее смерти из сообщений СМИ
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень0
Факел0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Зенит-21
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов2
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч-Энергия0
Волгарь0
Все события
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Глушаков и Зобнин — в общей группе
СМИ: Неймар симулировал травму, чтобы пропустить матч с «Анже»
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» объявил о рекордных доходах по итогам сезона-2016/17

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал финансовые итоги сезона-2016/17.

Источник: Reuters

Доходы «горожан» составили рекордные £ 473, 4 млн (около € 538 млн), что на 21% превышает показатель сезона-2015/16. Также доходы клуба впервые в истории превысили цифру в £ 400 млн.

Чистая прибыль «Манчестер Сити» за сезон-2016/17 составила £ 1,088 млн (около € 1,2 млн). Пресс-служба англичан отметила, что эта цифра могла бы быть больше, если бы не переход клуба к новому циклу финансовой отчётности, который теперь длится с 1 июля по 30 июня.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
Глушаков и Зобнин — в общей группе
СМИ: Неймар симулировал травму, чтобы пропустить матч с «Анже»
Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ
Последние билеты в Россию. В Европе стартуют стыковые матчи
Слуцкий прилетел в Москву и встретился с руководством ЦСКА
Источник: Родченков зарабатывал, продавая допинг спортсменам РФ
Месси: Я не решаю, кто из моих друзей будет играть в сборной
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь