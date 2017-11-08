Неймар мог симулировать травму, чтобы пропустить матч с «Анже»

Перед игрой главный тренер парижан Унаи Эмери отметил, что футболист получил ушиб бедра, но на самом деле игрок симулировал повреждение, утверждает Sport.es.

5 ноября Неймар отправился в расположение сборной Бразилии, которой предстоят матчи против Японии (10 ноября) и Англии (14 ноября). Врачи национальной команды не нашли у Неймара проблем со здоровьем, а потому игрок тренируется в общей группе без каких-либо ограничений.