Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Неймар мог симулировать травму, чтобы пропустить матч с «Анже»
Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустил матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (5:0).
Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустил матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (5:0).
Перед игрой главный тренер парижан Унаи Эмери отметил, что футболист получил ушиб бедра, но на самом деле игрок симулировал повреждение, утверждает Sport.es.
5 ноября Неймар отправился в расположение сборной Бразилии, которой предстоят матчи против Японии (10 ноября) и Англии (14 ноября). Врачи национальной команды не нашли у Неймара проблем со здоровьем, а потому игрок тренируется в общей группе без
|Стефан Мулен
|Эмери Унаи
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)