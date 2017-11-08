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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар мог симулировать травму, чтобы пропустить матч с «Анже»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустил матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (5:0).

Источник: Reuters

Перед игрой главный тренер парижан Унаи Эмери отметил, что футболист получил ушиб бедра, но на самом деле игрок симулировал повреждение, утверждает Sport.es.

5 ноября Неймар отправился в расположение сборной Бразилии, которой предстоят матчи против Японии (10 ноября) и Англии (14 ноября). Врачи национальной команды не нашли у Неймара проблем со здоровьем, а потому игрок тренируется в общей группе без каких-либо ограничений.

Анже 0:5
Первый тайм: 0:3
ПСЖ
4.11.2017, 19:00 Зрители: 12381 основной раунд: 12-й тур Raymond Kopa
Главные тренеры
Стефан Мулен Эмери Унаи
Голы
29 Кильян Мбаппе 5′
23 Юлиан Дракслер 14′
9 Эдинсон Кавани 30′
9 Эдинсон Кавани 60′
29 Кильян Мбаппе 84′
Составы
Матье Мишель 1
Исмаэль Траоре 8
Салиу Сисс 17
Ромен Тома 24
Венсан Мансо 29
Тома Мангани 5
Батист Сантамария 18
Карл Токо-Экамби 7
50′ Матео Павлович 4
Анжело Фюльжини 23
81′ Флавьен Тэ 20
Лассана Кулибали 12
41′ 51′ Жиль Сюню 10
Энцо Кривелли 9
16 Альфонс Ареола
2 Тиагу Силва
3 Преснель Кимпембе 90+1′
20 Левен Кюрзава
6 Марко Верратти 80′
25 Адриен Рабьо
27 Хавьер Пасторе
29 Кильян Мбаппе 75′
32 Дани Алвес 64′
12 Тома Менье
23 Юлиан Дракслер 65′
18 Джовани Ло Сельсо
9 Эдинсон Кавани 73′
7 Родригес Моура Лукас
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 7
2 Угловые 4
8 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
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