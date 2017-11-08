«Кайрат» — лидер, а «Астана» — в тройке. Что нужно знать о посещаемости матчей КПЛ-2017

Последний, 33-й, тур чемпионата страны стал самым посещаемым. Шесть матчей КПЛ собрали аудиторию в 37 тысяч человек. Рекорд посещаемости был установлен в 20-м туре в матче между «Кайратом» и «Астаной», прошедшем в Алматы. Победу алматинцев со счетом 3:0 воочию наблюдали 19 тысяч болельщиков. На «Центральном» собралось почти 2/3 всей аудитории игрового тура.

Стоит отметить, что в этом сезоне «Астана» вошла в тройку самых посещаемых команд КПЛ. Домашние матчи клуба собрали 81 тысячу болельщиков, что на 20 процентов больше показателя прошлого года. В очередной раз основная доля зрительской аудитории собирается в Алматы и Актобе. На этот раз два клуба собрали почти четверть от общей доли зрителей. Если матчи «Кайрата» смотрели 153 500 человек, то игры «Актобе» собрали 117 100 фанатов.

Продолжает ухудшаться интерес к футболу в Караганде. В этом сезоне игры «Шахтера» посмотрели 26 850 человек, что позволило опередить лишь «Окжетпес» — 12 850 (еще раз — меньше 13 тысяч за весь сезон!).

Любопытно, что в пяти самых посещаемых матчах КПЛ собралось больше зрителей, чем на играх «Окжетпеса». Ситуация была бы лучше, но первый домашний матч в Кокшетау команда провела лишь в октябре — в 29-м туре.

20-й тур. «Кайрат» — «Астана» (19 тысяч).

7-й тур. «Кайрат» — «Ордабасы» (15 тысяч).

10-й тур. «Астана» — «Кайрат» (14 500).

4-й тур. «Кайрат» — «Кайсар» (14 тысяч).

33-й тур. «Кайрат» — «Актобе» (14 тысяч).

Стоит отметить, низкую посещаемость матчей в Павлодаре. Игры «Иртыша» посмотрели 57 800 человек. В прошлом сезоне этот показатель был выше в полтора раза. Посещаемость домашних поединков «Акжайыка» (38 000) и «Тараза» (59 000) улучшилась на 20 процентов.

Антирекорд чемпионата состоялся в матче 16-ого тура между «Окжетпесом» и «Акжайыком». Игру, прошедшую на астанинском стадионе «Тарлан Арена», посмотрели 50 зрителей.

В целом в последние три года заметна динамика роста числа зрителей. Наибольший интерес для болельщиков представляют первые и последние туры чемпионата страны. В летние месяцы зрительский интерес ухудшается на 20 процентов. За весь сезон посмотреть на противостояния команд КПЛ пришли 774 840 — болельщиков (в среднем — 3914 за игру). Это не лучший показатель за последние пять лет. Самым зрелищным стал сезон-2013, в котором на матчах КПЛ присутствовали 802 800 зрителей.