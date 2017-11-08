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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» — лидер, а «Астана» — в тройке. Что нужно знать о посещаемости матчей КПЛ-2017

Vesti.kz предлагает познакомится с интересными статистическими данными прошедшего сезона казахстанской премьер-лиги по футболу — 2017.

Последний, 33-й, тур чемпионата страны стал самым посещаемым. Шесть матчей КПЛ собрали аудиторию в 37 тысяч человек. Рекорд посещаемости был установлен в 20-м туре в матче между «Кайратом» и «Астаной», прошедшем в Алматы. Победу алматинцев со счетом 3:0 воочию наблюдали 19 тысяч болельщиков. На «Центральном» собралось почти 2/3 всей аудитории игрового тура.

Стоит отметить, что в этом сезоне «Астана» вошла в тройку самых посещаемых команд КПЛ. Домашние матчи клуба собрали 81 тысячу болельщиков, что на 20 процентов больше показателя прошлого года. В очередной раз основная доля зрительской аудитории собирается в Алматы и Актобе. На этот раз два клуба собрали почти четверть от общей доли зрителей. Если матчи «Кайрата» смотрели 153 500 человек, то игры «Актобе» собрали 117 100 фанатов.

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Продолжает ухудшаться интерес к футболу в Караганде. В этом сезоне игры «Шахтера» посмотрели 26 850 человек, что позволило опередить лишь «Окжетпес» — 12 850 (еще раз — меньше 13 тысяч за весь сезон!).

Любопытно, что в пяти самых посещаемых матчах КПЛ собралось больше зрителей, чем на играх «Окжетпеса». Ситуация была бы лучше, но первый домашний матч в Кокшетау команда провела лишь в октябре — в 29-м туре.

20-й тур. «Кайрат» — «Астана» (19 тысяч).
7-й тур. «Кайрат» — «Ордабасы» (15 тысяч).
10-й тур. «Астана» — «Кайрат» (14 500).
4-й тур. «Кайрат» — «Кайсар» (14 тысяч).
33-й тур. «Кайрат» — «Актобе» (14 тысяч).

Стоит отметить, низкую посещаемость матчей в Павлодаре. Игры «Иртыша» посмотрели 57 800 человек. В прошлом сезоне этот показатель был выше в полтора раза. Посещаемость домашних поединков «Акжайыка» (38 000) и «Тараза» (59 000) улучшилась на 20 процентов.

Антирекорд чемпионата состоялся в матче 16-ого тура между «Окжетпесом» и «Акжайыком». Игру, прошедшую на астанинском стадионе «Тарлан Арена», посмотрели 50 зрителей.

В целом в последние три года заметна динамика роста числа зрителей. Наибольший интерес для болельщиков представляют первые и последние туры чемпионата страны. В летние месяцы зрительский интерес ухудшается на 20 процентов. За весь сезон посмотреть на противостояния команд КПЛ пришли 774 840 — болельщиков (в среднем — 3914 за игру). Это не лучший показатель за последние пять лет. Самым зрелищным стал сезон-2013, в котором на матчах КПЛ присутствовали 802 800 зрителей.

Чемпионом КПЛ-2017 стала «Астана». Третий раз подряд серебряные медали достались «Кайрату». «Ордабасы» впервые в своей истории стал обладателем «бронзы». В первую лигу вылетели «Тараз» и «Окжетпес». Их места в премьер-лиге займут «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК». «Акжайык», занявший десятое место в таблице, за право остаться в высшем дивизионе сыграет 9 ноября на «Астана Арене» в переходном матче с «Махтааралом».

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