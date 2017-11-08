Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Индия раскрыла США секреты подлодки РФ
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч-Энергия
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Олимпиец
Все события
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Киркоров нашел идеальную женщину и это не Пугачева - СМИ
Михалков высказался об издевательстве над Собчак
Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси»
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
11:08 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: Слуцкий в случае увольнения может перейти в «Челси»

ТАСС, 8 ноября. Российский специалист Леонид Слуцкий может занять одну из административных должностей в английском футбольном клубе «Челси» в случае увольнения с поста главного тренера «Халла». Об этом сообщает британское издание Telegraph.

Источник: Reuters

В начале ноября Майкл Эменало по собственному желанию покинул пост технического директора «Челси». Владелец клуба Роман Абрамович специально приезжал на базу для переговоров с Эменало, но не смог его отговорить от решения уйти в отставку.

Читайте также
Слуцкий сохранит пост тренера «Халла» до конца сезона

Руководство «Челси» не намерено в кратчайшие сроки искать замену 52-летнему нигерийцу. Не исключено, что должность технического директора будет упразднена, а обязанности распределены между другими сотрудниками. По данным издания, в случае увольнения Слуцкого из «Халла» ему будет предложена одна из должностей в клубе, но не уточняется какая.

Слуцкий возглавил «Халл» в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии. «Халл» 1 ноября потерпел третье поражение подряд в чемпионшипе, уступив «Шеффилд Юнайтед». По итогам 16 туров клуб занимает 20-е место (из 24) в чемпионшипе (второй по силе лиге чемпионата Англии) с 16 очками.

В декабре 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ, Малкин - третьей
СМИ: тренер "Халла" Слуцкий в случае увольнения может перейти в "Челси"
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3
Месси отсутствует на утренней тренировке сборной Аргентины
Шипулин снова побеждает. Но поедет ли он на Олимпиаду?
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси»
Олимпийская сборная России готовится покорить Германию
«Питтсбург» обыграл «Аризону», Малкин набрал три очка
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь