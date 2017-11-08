Telegraph: Слуцкий в случае увольнения может перейти в «Челси»

В начале ноября Майкл Эменало по собственному желанию покинул пост технического директора «Челси». Владелец клуба Роман Абрамович специально приезжал на базу для переговоров с Эменало, но не смог его отговорить от решения уйти в отставку.
Руководство «Челси» не намерено в кратчайшие сроки искать замену 52-летнему нигерийцу. Не исключено, что должность технического директора будет упразднена, а обязанности распределены между другими сотрудниками. По данным издания, в случае увольнения Слуцкого из «Халла» ему будет предложена одна из должностей в клубе, но не уточняется какая.
Слуцкий возглавил «Халл» в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии. «Халл» 1 ноября потерпел третье поражение подряд в чемпионшипе, уступив «Шеффилд Юнайтед». По итогам 16 туров клуб занимает 20-е место (из 24) в чемпионшипе (второй по силе лиге чемпионата Англии) с 16 очками.
В декабре 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.