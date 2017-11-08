Telegraph: Слуцкий в случае увольнения может перейти в «Челси»

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В начале ноября Майкл Эменало по собственному желанию покинул пост технического директора «Челси». Владелец клуба Роман Абрамович специально приезжал на базу для переговоров с Эменало, но не смог его отговорить от решения уйти в отставку.

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Руководство «Челси» не намерено в кратчайшие сроки искать замену 52-летнему нигерийцу. Не исключено, что должность технического директора будет упразднена, а обязанности распределены между другими сотрудниками. По данным издания, в случае увольнения Слуцкого из «Халла» ему будет предложена одна из должностей в клубе, но не уточняется какая.

Слуцкий возглавил «Халл» в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии. «Халл» 1 ноября потерпел третье поражение подряд в чемпионшипе, уступив «Шеффилд Юнайтед». По итогам 16 туров клуб занимает 20-е место (из 24) в чемпионшипе (второй по силе лиге чемпионата Англии) с 16 очками.