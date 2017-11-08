Слуцкий сохранит пост тренера «Халла» до конца сезона
Несмотря на серию неудачных игр, речи об увольнении российского наставника из английского клуба не идет.
Несмотря на серию неудачных игр, речи об увольнении российского наставника из английского клуба не идет.
Английский «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого проиграл три матча подряд, пропустив в них 10 голов. Команда находится на 20-м месте в Чемпионшипе, что является ее худшей позицией за семь лет. Последний раз «Халл» опускался в таблице так низко в ноябре 2010 года. Несмотря на это, руководство клуба продолжает верить в тренерский талант российского специалиста.
Возглавив команду в разгар предсезонной подготовки,
По информации источника из окружения Леонида Слуцкого, владельцы «Халла» пока не рассматривают возможность отставки тренера и даже готовы дать ему время освоиться в новой для себя лиге.
— Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается, — рассказал собеседник «Известий». — Слуцкий доработает в «Халле» как минимум до конца сезона (сезон в Футбольной лиге Англии заканчивается 5 мая 2018 года. — «Известия»).
Перед началом сезона команду покинули многие лидеры: вратарь Элдин Якупович, защитник Эндрю Робертсон, а также хавбеки Ахмед
При этом «Халл» преследует череда травм. Ряды команды временно покинули пять игроков основного состава, в том числе главная звезда «тигров» — уругвайский форвард Абель Эрнандес (три гола в трех матчах сезона-2017/18). Поэтому Леониду Слуцкому приходится использовать на поле совсем молодых игроков. Например, в последнем матче с «Шеффилдом» в стартовом составе вышли три игрока 1996 года рождения (Макс Кларк, Ола Айна, Джеррод Боуэн) и один 1997 года рождения (Фикайо Томори).
Провал в матче с «Шеффилдом» рассердил фанатов «Халла», которые требуют отправить тренера в оставку. В британском сегменте Twitter постепенно набирает популярность хэштег #SlutskyОut (#СлуцкийВон).
Официальный представитель Леонида Слуцкого Шандор Варга считает, что тренер может в спокойном режиме готовить команду к предстоящим матчам.
— С болельщиками «Халла» у Леонида нет никаких проблем, — заявил «Известиям» Шандор Варга. — Я был на одном из последних домашних матчей команды — фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках «Халла» отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут. Чемпионшип — сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и «Халл», безусловно, будет будет бороться до последнего. Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь.
Свою следующую игру «тигры» проведут 18 ноября с «Ипсвичем».
В середине октября к команде Леонида Слуцкого присоединился еще один российский специалист. 35-летний Олег Яровинский стал стратегическим директором «Халла». Ранее они вместе работали в ЦСКА, где последний выполнял функции спортивного директора.
По информации английских СМИ, состав команды может пополнить и
Зимний период дозаявок стартует 1 января 2018 года, и приобретение быстрого форварда может помочь «Халлу» заметно улучшить свои результаты. Леонид Слуцкий хорошо знает, как использовать козыри Ахмеда Мусы и выстроить игру именно под этого нападающего.