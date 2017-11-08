Слуцкий сохранит пост тренера «Халла» до конца сезона

Источник: Известия

Английский «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого проиграл три матча подряд, пропустив в них 10 голов. Команда находится на 20-м месте в Чемпионшипе, что является ее худшей позицией за семь лет. Последний раз «Халл» опускался в таблице так низко в ноябре 2010 года. Несмотря на это, руководство клуба продолжает верить в тренерский талант российского специалиста.

Возглавив команду в разгар предсезонной подготовки, экс-наставник ЦСКА и сборной России планировал вернуть свой новый клуб в английскую премьер-лигу. Но реальность оказалась иной: «тигры» отстали от зоны плей-офф уже на девять очков, а от зоны вылета команду отделяет всего четыре балла.

По информации источника из окружения Леонида Слуцкого, владельцы «Халла» пока не рассматривают возможность отставки тренера и даже готовы дать ему время освоиться в новой для себя лиге.

— Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается, — рассказал собеседник «Известий». — Слуцкий доработает в «Халле» как минимум до конца сезона (сезон в Футбольной лиге Англии заканчивается 5 мая 2018 года. — «Известия»).

Перед началом сезона команду покинули многие лидеры: вратарь Элдин Якупович, защитник Эндрю Робертсон, а также хавбеки Ахмед Аль-Мухаммади, Том Хаддлстоун и Сэм Клукас. Предсезонную подготовку «Халл Сити» проводил уже новым составом, а многие трансферы были оформлены лишь в конце лета. Сыграться в таких условиях команда не успела — этот процесс, по сути, продолжается сейчас, во время матчей.

При этом «Халл» преследует череда травм. Ряды команды временно покинули пять игроков основного состава, в том числе главная звезда «тигров» — уругвайский форвард Абель Эрнандес (три гола в трех матчах сезона-2017/18). Поэтому Леониду Слуцкому приходится использовать на поле совсем молодых игроков. Например, в последнем матче с «Шеффилдом» в стартовом составе вышли три игрока 1996 года рождения (Макс Кларк, Ола Айна, Джеррод Боуэн) и один 1997 года рождения (Фикайо Томори).

Провал в матче с «Шеффилдом» рассердил фанатов «Халла», которые требуют отправить тренера в оставку. В британском сегменте Twitter постепенно набирает популярность хэштег #SlutskyОut (#СлуцкийВон).

Официальный представитель Леонида Слуцкого Шандор Варга считает, что тренер может в спокойном режиме готовить команду к предстоящим матчам.

— С болельщиками «Халла» у Леонида нет никаких проблем, — заявил «Известиям» Шандор Варга. — Я был на одном из последних домашних матчей команды — фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках «Халла» отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут. Чемпионшип — сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и «Халл», безусловно, будет будет бороться до последнего. Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь.

Свою следующую игру «тигры» проведут 18 ноября с «Ипсвичем».

В середине октября к команде Леонида Слуцкого присоединился еще один российский специалист. 35-летний Олег Яровинский стал стратегическим директором «Халла». Ранее они вместе работали в ЦСКА, где последний выполнял функции спортивного директора.

По информации английских СМИ, состав команды может пополнить и экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса. Нигерийский нападающий, ныне выступающий за «Лестер Сити», дал устное согласие на трансфер, если до января не завоюет расположение нового тренера «лис» Клода Пюэля. Игрок был близок к переходу в «Халл» еще летом, однако неопределенность с контрактом вингера Рияда Мареза заставила руководство «Лестера» удержать Ахмеда Мусу. При этом в новом сезоне он еще не выходил на поле в матчах английской премьер-лиги.