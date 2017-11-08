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00:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Наполи» нацелился на трансфер футболиста Квальяреллы из «Сампдории»

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Лидер Серии А «Наполи» намерен выкупить у «Сампдории» бывшего футболиста сборной Италии Фабио Квальяреллу, сообщает Football Italia.

Источник: AP 2017

Как отмечает издание, 34-летний нападающий, по мнению руководителей «Наполи», является идеальной кандидатурой на подмену бельгийцу Дрису Мертенсу, так как польский форвард Аркадиуш Милик не может вернуться на свой уровень после череды тяжелых травм.

Квальярелла является одной из приоритетных целей «Наполи» в январское трансферное окно, однако боссы «Сампдории» не намерены помогать возвращению форварда в родной город, объявив, что тот не продается.

Квальярелла, родившийся в предместьях Неаполя, выступал за «Наполи» в 2009—2010 годах, после чего перешел в стан злейших врагов неаполитанской команды — «Ювентус». За «Сампдорию» форвард играл в 2006—2007 годах, а также с 2016 года.

В нынешнем сезоне Квальярелла провел за генуэзский клуб 12 матчей в чемпионате Италии, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

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