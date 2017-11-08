«Наполи» нацелился на трансфер футболиста Квальяреллы из «Сампдории»

Источник: AP 2017

Как отмечает издание, 34-летний нападающий, по мнению руководителей «Наполи», является идеальной кандидатурой на подмену бельгийцу Дрису Мертенсу, так как польский форвард Аркадиуш Милик не может вернуться на свой уровень после череды тяжелых травм.

Квальярелла является одной из приоритетных целей «Наполи» в январское трансферное окно, однако боссы «Сампдории» не намерены помогать возвращению форварда в родной город, объявив, что тот не продается.

Квальярелла, родившийся в предместьях Неаполя, выступал за «Наполи» в 2009—2010 годах, после чего перешел в стан злейших врагов неаполитанской команды — «Ювентус». За «Сампдорию» форвард играл в 2006—2007 годах, а также с 2016 года.