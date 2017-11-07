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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Касильяс стал обладателем награды Golden Foot

Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал обладателем награды Golden Foot — 2017, сообщает AS.

Источник: Reuters

Данный приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.

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36-летний Касильяс стал вторым вратарем, который выиграл Golden Foot. В 2016 году награды был удостоен голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Помимо Касильяса на Golden Foot в этому году претендовали Криштиану Роналду, Лионель Месси, Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Арьен Роббен, Тьяго Силва, Луис Суарес, Яя Туре и Андрея Пирло.

Награду бывший голкипер «Реала» получил на церемонии, которая состоялась во вторник в Монако.

Касильяс — второй лауреат Golden Foot среди испанцев после полузащитника «Барселоны» Андрес Иньесты, ставшего обладателем награды в 2014 году.

Порту
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