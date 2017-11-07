«Окжетпес». Шагнуть назад, чтобы взвиться вверх с разбегу?..

На самом деле, серьезные проблемы у кокшетауской дружины начались еще перед стартом турнира КПЛ-2017, когда из-за семейных проблем вынужден был покинуть состав «Окжетпеса» ведущий защитник команды Александр Чижов. Нужно понимать, кем являлся воспитанник украинского футбола для синегорцев — это был безоговорочный лидер команды, вокруг которого строился ее костяк, профессионал до мозга костей. Между тем, времени на то, чтобы отыскать и подписать свободного центрбека схожей квалификации, у кокшетауцев просто не было. Пришлось вступать в сезон с дырой в составе в самом центре обороны. Если же вспомнить о том, что уже в мае из строя из-за травмы выбыл еще один основной центральный защитник Даниил Чертов, то можно представить себе, как непросто пришлось тренерскому штабу «Окжетпеса» и его игрокам уже в первом круге соревнования…

Впрочем, даже до его окончания, как говорится, дожили не все. Вышло так, что травма Чертова невольно стала катализатором серьезных перемен в руководстве клубом и командой. Отношения первого руководителя клуба ФК и главного тренера, и без того находившихся в разладе из-за не слишком хороших результатов, демонстрируемых кокшетауцами, испортились окончательно. Складывалось ощущение, что, несмотря на то, что команда не находилась на тот момент в зоне вылета, кто-то должен был уйти…



В итоге Кокшетау покинули оба — причем отбыли в разные стороны. Вместе с наставником в Актобе перебрался и один из лидеров «Окжетпеса» Джозеф Нэйн. А клуб из Синегорья приняли уже работавшие здесь прежде люди из Шымкента. С собой они привели нескольких футболистов, не игравших ключевых ролей в «Ордабасы», были привлечены в ряды команды и другие считающиеся квалифицированными исполнители. Казалось, что теперь-то, с таким усилением, когда в составе перестали зиять черные дыры, дела у кокшетауцев должны были рано или поздно наладиться.



Однако что-то пошло не так. После отставок Панина с Мухановым «Окжетпес» проиграл в чемпионате Казахстана 17 матчей из остававшихся 22-х. Конечно, с такими отвратительными показателями надеяться на сохранение места в сильнейшем дивизионе чемпионата страны было бы слишком наивно. Уже в августе синегорцы стали главными аутсайдерами Премьер-Лиги. И, создалось впечатление, не слишком горели уже желанием что-либо в своей турнирной судьбе менять.



Приход в концовке чемпионата страны в руководство клуба молодых специалистов уже ничего изменить не мог: «Окжетпес» уверенно шел ко дну без каких-либо шансов на спасение. Можно было разве что постараться громко хлопнуть дверью на прощание с отечественным футбольным бомондом… Но обошлось как-то без этого.



Наверное, в какой-то мере подобный итог был предопределен заранее: слишком долго кокшетауская дружина проводила номинально домашние поединки вдали от родного города, теряя связи с настоящими собственными поклонниками… Может статься, что понижение в классе в настоящий момент пойдет синегорцам только на пользу. В конце концов, многие футболисты из нынешнего состава команды уже давно подзабыли вкус выигрышей на зеленом поле. Психологию победителей придется выковывать заново. И в низшем дивизионе делать это будет, как ни крути, несколько сподручнее.



На самом деле, «Окжетпесу» теперь многое придется делать заново. И завоевывать обратно любовь кокшетауских болельщиков в том числе. А ради решения такой важной задачи можно клубу и с понижением собственного статуса смириться.



Лишь бы только не увязли синегорцы теперь в Первой лиге по уши… Отличное испытание для таких способных специалистов, как еще недавно, казалось, выходивший на поле Федор Симиниди, являющийся теперь спортивным директором «Окжетпеса». Что ни говори, — приходит время молодых. Будем внимательно следить за возрождением кокшетауцев.



«Окжетпес» в КПЛ-2017. Кто играл, кто забивал:

Тимур Досмагамбетов (1989) — 30−4, Игорь Юрин (1982) — 29, Александр Марочкин (1990) — 29−3, Александр Козлов (1993, Россия) — 28−4, Лукас Марио Хорват (1985, Словения) — 27−2, Максим Федин (1996) — 26−2, Саша Стаменкович (1985, Сербия) — 26 (- 43), Виталий Волков (1981) — 26−2, Сергей Шафф (1988) — 25−1, Ренат Абдулин (1982) — 17−1, Гогита Гогуа (1983, Грузия) — 16, Олег Недашковский (1987) — 15−2, Талгат Адырбеков (1989) — 15, Нурлан Даиров (1995) — 15, Алибек Булешев (1981) — 14−2, Виталий Гошкодеря (1988, Украина) — 14, Георгас Фрейдгеймас (1987, Литва) — 13−1, Цветан Генков (1984, Болгария) — 12−1, Антон Куксин (1995) — 12, Сергей Политыло (1989, Украина) — 12, Сергей Струков (1982, Россия) — 10−2, Даниил Чертов (1990, Россия) — 10, Джозеф Нэйн (1987, США) — 9, Марвин Огунжими (1987, Бельгия) — 7, Сергей Кейлер (1994) — 5, Руслан Абжанов (1990) — 4 (- 9), Михаил Голубничий (1995) — 3 (- 9), Матвей Матвеев (1993, Россия), Султан Абилгазы (1997) — 1, Демият Сламбеков (1997) — 1, Берик Шайхов (1994) — 1, Данил Цой (1995) — 1, Еркебулан Нургалиев (1993) — 1.