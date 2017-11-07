«Окжетпес». Шагнуть назад, чтобы взвиться вверх с разбегу?..
Катастрофически неудачным выдался для кокшетауского «Окжетпеса» футбольный сезон 2017 года. Еще год назад синегорцы финишировали в Казахстанской
Катастрофически неудачным выдался для кокшетауского «Окжетпеса» футбольный сезон 2017 года. Еще год назад синегорцы финишировали в Казахстанской
На самом деле, серьезные проблемы у кокшетауской дружины начались еще перед стартом турнира КПЛ-2017, когда
Впрочем, даже до его окончания, как говорится, дожили не все. Вышло так, что травма Чертова невольно стала катализатором серьезных перемен в руководстве клубом и командой. Отношения первого руководителя клуба ФК и главного тренера, и без того находившихся в разладе
В итоге Кокшетау покинули оба — причем отбыли в разные стороны. Вместе с наставником в Актобе перебрался и один из лидеров «Окжетпеса» Джозеф Нэйн. А клуб из Синегорья приняли уже работавшие здесь прежде люди из Шымкента. С собой они привели нескольких футболистов, не игравших ключевых ролей в «Ордабасы», были привлечены в ряды команды и другие считающиеся квалифицированными исполнители. Казалось, что
Однако
Приход в концовке чемпионата страны в руководство клуба молодых специалистов уже ничего изменить не мог: «Окжетпес» уверенно шел ко дну без
Наверное, в
На самом деле, «Окжетпесу» теперь многое придется делать заново. И завоевывать обратно любовь кокшетауских болельщиков в том числе. А ради решения такой важной задачи можно клубу и с понижением собственного статуса смириться.
Лишь бы только не увязли синегорцы теперь в Первой лиге по уши… Отличное испытание для таких способных специалистов, как еще недавно, казалось, выходивший на поле Федор Симиниди, являющийся теперь спортивным директором «Окжетпеса». Что ни говори, — приходит время молодых. Будем внимательно следить за возрождением кокшетауцев.
«Окжетпес» в КПЛ-2017. Кто играл, кто забивал:
Тимур Досмагамбетов (1989) — 30−4, Игорь Юрин (1982) — 29, Александр Марочкин (1990) — 29−3, Александр Козлов (1993, Россия) — 28−4, Лукас Марио Хорват (1985, Словения) — 27−2, Максим Федин (1996) — 26−2, Саша Стаменкович (1985, Сербия) — 26 (- 43), Виталий Волков (1981) — 26−2, Сергей Шафф (1988) — 25−1, Ренат Абдулин (1982) — 17−1, Гогита Гогуа (1983, Грузия) — 16, Олег Недашковский (1987) — 15−2, Талгат Адырбеков (1989) — 15, Нурлан Даиров (1995) — 15, Алибек Булешев (1981) — 14−2, Виталий Гошкодеря (1988, Украина) — 14, Георгас Фрейдгеймас (1987, Литва) — 13−1, Цветан Генков (1984, Болгария) — 12−1, Антон Куксин (1995) — 12, Сергей Политыло (1989, Украина) — 12, Сергей Струков (1982, Россия) — 10−2, Даниил Чертов (1990, Россия) — 10, Джозеф Нэйн (1987, США) — 9, Марвин Огунжими (1987, Бельгия) — 7, Сергей Кейлер (1994) — 5, Руслан Абжанов (1990) — 4 (- 9), Михаил Голубничий (1995) — 3 (- 9), Матвей Матвеев (1993, Россия), Султан Абилгазы (1997) — 1, Демият Сламбеков (1997) — 1, Берик Шайхов (1994) — 1, Данил Цой (1995) — 1, Еркебулан Нургалиев (1993) — 1.