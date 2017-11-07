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20:24 (мск), источник: Р-Спорт

Прокуратура Италии сняла с «Наполи» все подозрения в махинациях с билетами

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Прокуратура Италии сняла с футбольного клуба «Наполи» все подозрения в махинациях с билетами и связях футболистов неаполитанской команды с мафией, сообщает Football Italia.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что прокуратура намерена проверить «Наполи» из-за подозрений, которые появились после того, как в социальных сетях стали появляться совместные фотографии футболистов и людей, связанных с организованной преступностью в Италии.

По словам адвоката клуба, прокурор архивировал расследование, так как дела не существует. «Факты безоговорочно подтверждены, всякая возможность участия в этих махинациях полностью развеяна», — сказала адвокат.

В сентябре президент другого итальянского клуба, «Ювентуса», Андреа Аньелли был отстранен на один год от деятельности на своем посту за махинации, связанные с продажей билетов представителям фанатских объединений. Сам клуб был оштрафован на 300 тысяч евро.

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