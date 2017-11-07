Прокуратура Италии сняла с «Наполи» все подозрения в махинациях с билетами
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Ранее стало известно, что прокуратура намерена проверить «Наполи»
По словам адвоката клуба, прокурор архивировал расследование, так как дела не существует. «Факты безоговорочно подтверждены, всякая возможность участия в этих махинациях полностью развеяна», — сказала адвокат.
В сентябре президент другого итальянского клуба, «Ювентуса», Андреа Аньелли был отстранен на один год от деятельности на своем посту за махинации, связанные с продажей билетов представителям фанатских объединений. Сам клуб был оштрафован на 300 тысяч евро.