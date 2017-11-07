Прокуратура Италии сняла с «Наполи» все подозрения в махинациях с билетами

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что прокуратура намерена проверить «Наполи» из-за подозрений, которые появились после того, как в социальных сетях стали появляться совместные фотографии футболистов и людей, связанных с организованной преступностью в Италии.

По словам адвоката клуба, прокурор архивировал расследование, так как дела не существует. «Факты безоговорочно подтверждены, всякая возможность участия в этих махинациях полностью развеяна», — сказала адвокат.