В 2019 году в Мадриде будет открыт отель Криштиану Роналду

Гостиница под названием «Hotel Pestana CR7 Madrid» будет расположена на одной из главных улиц столицы Испании — Гран-Виа.

Напомним, что у 32-летнего португальского форварда уже есть две гостиницы на его родине. Ранее Роналду открыл пятизвёздочный отель в своём родном городе Фуншал на острове Мадейра, а в октябре прошлого года четырёхзвёздочный отель под брендом Pestana CR7 был открыт в Лиссабоне.