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В 2019 году в Мадриде будет открыт отель Криштиану Роналду
В 2019 году в Мадриде будет открыт отель нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает AS.
В 2019 году в Мадриде будет открыт отель нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает AS.
Гостиница под названием «Hotel Pestana CR7 Madrid» будет расположена на одной из главных улиц столицы Испании —
Напомним, что у 32-летнего португальского форварда уже есть две гостиницы на его родине. Ранее Роналду открыл пятизвёздочный отель в своём родном городе Фуншал на острове Мадейра, а в октябре прошлого года четырёхзвёздочный отель под брендом Pestana CR7 был открыт в Лиссабоне.