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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

В 2019 году в Мадриде будет открыт отель Криштиану Роналду

В 2019 году в Мадриде будет открыт отель нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает AS.

Источник: Reuters

Гостиница под названием «Hotel Pestana CR7 Madrid» будет расположена на одной из главных улиц столицы Испании — Гран-Виа.

Напомним, что у 32-летнего португальского форварда уже есть две гостиницы на его родине. Ранее Роналду открыл пятизвёздочный отель в своём родном городе Фуншал на острове Мадейра, а в октябре прошлого года четырёхзвёздочный отель под брендом Pestana CR7 был открыт в Лиссабоне.

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