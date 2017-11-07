Стойлов: Мы заработали около 40 миллионов евро в Европе

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью Gong.bg подвел итоги очередного чемпионства и рассказал о своем будущем в клубе.

Золотые медали КПЛ-2017 «Астана» завоевала в заключительном туре, в котором со счетом 2:0 победила «Акжайык». Четыре подряд чемпионства стали рекордом среди казахстанских клубов.

Самым сложным Стойлов назвал первый титул в 2014 году. По его словам, о нынешнем высоком уровне «Астаны» говорит ее постоянное участие в еврокубках.

«Мы рады чемпионству. Счастливы, что стали первой командой, которая четыре раза подряд выиграла чемпионат Казахстана. Особенно радует, что этого команда добилась при участии тренеров из Болгарии.

Я не самый веселый человек, но конечно, я праздновал победу. Пока официальных мероприятий в честь чемпионства не было, они запланированы позднее.

Первый титул был самым сложным. Тогда мы отставали в гонке и только строили команду. Мы должны были убедить всех в верности нашего пути. Тот сезон показал нам, что мы движемся на правильном пути. О нашем высоком уровне говорит постоянное участие в еврокубках.

После матча с «Акжайыком» Стойлов на пресс-конференции заявил, что команда в 2017 году ни разу не получала премиальных за победы. Он отметил, что проблем с выплатой зарплат нет.

«Я не знаю, как была переведена на болгарский моя пресс-конференция. Я сказал, что у меня пока нет предложения от руководства клуба о продлении контракта. Журналисты задали мне провокационный вопрос. Будет предложение — мы обсудим его. У нас были некоторые проблемы, особенно с премиальным. В прошлые годы, пусть и с большой задержкой, но бонусы нам выплачивались.

За последние годы «Астана» хорошо заработала в Европе. В этом есть и заслуга тренерского штаба. Оказалось, что и мы хорошие бизнесмены. «Астана» выиграла около 40 миллионов евро за участие в еврокубках. Зарплата в команде выплачивается день в день. Все сложнее — с премиями. Уже прошло 11 месяцев, это ненормально. Но, повторюсь, что с выплатой зарплат проблем не было.

Контракт Стойлова подходит к завершению. В клубе ранее сообщили, что обсудят вопрос о продлении сотрудничества в декабре, когда «Астана» проведет последний матч в году.

«У агентов есть много предложений для меня, — не скрывает Стойлов. — Но я хотел бы выполнить все обязательства перед клубом. У нас осталось еще две игры в Лиге Европы, поэтому я бы не хотел называть эти команды. Есть предложения из разных стран. Но не из Болгарии, потому что это несерьезно. Да и у меня нет цели вернуться домой».

Ранее турецкий Fanatik сообщил, что Стойлов рассматривается главным кандидатом на пост тренера «Фенербахче» в случае отставки Айкута Кокамана.