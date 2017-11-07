Кто в ФК «Астана» остается в тени Станимира Стойлова?

Предлагаем текст материала вниманию отечественных любителей футбола — без сокращений и купюр. Орфография и пунктуация источника сохранены полностью. «Несколько дней назад столичный футбольный клуб «Астана» в очередной раз доказал свое превосходство, одержав четвертую подряд победу в чемпионате страны. Конечно, есть болельщики вечного визави «Астаны» «Кайрата», считающие, что их любимый клуб больше заслуживает титула, ведь дважды на протяжении сезона столичная команда проигрывала алматинцам. На самом деле, большую объективность в суждениях можно получить, проследив за выступлениями команд в еврокубках. «Астана» в этом сезоне Лиге Европы выступает великолепно и имеет все шансы пробиться в весеннюю стадию престижного турнира, что может стать фантастическим достижением, на фоне всех невеселых реалий казахстанского футбола.

В одном из своих послематчевых интервью главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер, реагируя на комплимент журналиста, признавший его заслугу в мощном победном рывке алматинцев в концовке сезона, заявил, что «в футболе важнее игроки, а не тренеры». И слова — правильные. Их бы на камне высечь и показывать нашим футболистам накануне еврокубковых поединков, чтобы верили в себя и не пасовали перед именитыми игроками.



Возвращаясь к столичному клубу, хочется отметить важнейшую роль футболистов команды в успехах клуба. Бесценный опыт еврокубковых баталий, накопленный футболистами «Астаны», позволяет им не только на равных соперничать с серьезными командами Старого света, но и обеспечивать рост собственного мастерства. Сравните Серикжана Мужикова и Дмитрия Шомко в нынешнем году и их же сезона 2014 года —разница значительная.



Юрий Логвиненко, еще до перехода в «Астану» был, пожалуй, лучшим центральным защитником страны, однако за два сезона в «Астане» окреп настолько, что легко нейтрализует любого нападающего европейского клуба уровня Лиги Европы. Роль Юры для «Астаны» трудно переоценить — после травмы, полученной экс-актюбинцем в матче с «Кайратом», Стоилов смог заменить Логвиненко лишь количественно усилив линию обороны, сыграв в Израиле с «Маккаби» сразу в три центральных защитника.



Легионеры «Астаны» заслуживают отдельного поклона в свой адрес. Сколько же важнейших мячей «наколотили» за столичный клуб африканцы Джуниор Кабананга и Патрик Твумаси! А последний, кстати, недавно получил вызов в национальную сборную Ганы, которая является одной из сильнейших на своем континенте. На протяжении всего сезона футбольные слухи отправляют астанинских африканцев то в одну европейскую команду, то в другую, а все потому, что на этих парней есть действительный спрос и если они и покинут стан чемпионов Казахстана, то сделают это с высоко поднятой головой — они это заслужили своим трудом.



Можно долго восторгаться вратарским мастерством Ненада Эрича, перечислять сильные стороны Марина Аничича, восхищаться белорусскими «пахарями» Иваном Маевским и Игорем Шитовым, ясно одно — «Астана», это, прежде всего, ее футболисты. Игроки, которые своим потом и кровью добывают титулы и славу столичной команде!".