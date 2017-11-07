Аршавин продлит контракт с «Кайратом»

Источник: AFP 2017

Об этом сообщает PROSPORT-Казахстан со ссылкой на источник, близкий к 36-летнему футболисту. Договорённость между клубом и игроком уже достигнута, однако детали неизвестны.

Нынешний сезон «Кайрат» завершил завоеванием Суперкубка и Кубка Казахстана и серебряных медалей чемпионата страны, отстав от «Астаны» на одно очко. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».