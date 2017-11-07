«Ордабасы» был продан посредством электронных торгов

Информация о торгах появилась на сайте gosreestr.kz. Стартовая цена за клуб составила 248 миллионов 983 тысячи тенге. К слову, имя новоиспечённого владельца в областном управлении финансов не сообщили, отметив, что он ещё может отказаться. Известно только, что за лот боролись пять кандидатов.

Новый владелец «Ордабасы» должен вложить инвестиции в сумме не менее 120 миллионов тенге в течение срока доверительного управления с правом последующего выкупа, а также сохранить рабочие места, согласно договору по передаче в доверительное управление.