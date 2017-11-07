«Ордабасы» был продан посредством электронных торгов
Шымкентский «Ордабасы» был продан за 5 миллиардов 505 миллионов тенге посредством электронных торгов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Шымкентский «Ордабасы» был продан за 5 миллиардов 505 миллионов тенге посредством электронных торгов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Информация о торгах появилась на сайте gosreestr.kz. Стартовая цена за клуб составила 248 миллионов 983 тысячи тенге. К слову, имя новоиспечённого владельца в областном управлении финансов не сообщили, отметив, что он ещё может отказаться. Известно только, что за лот боролись пять кандидатов.
Новый владелец «Ордабасы» должен вложить инвестиции в сумме не менее 120 миллионов тенге в течение срока доверительного управления с правом последующего выкупа, а также сохранить рабочие места, согласно договору по передаче в доверительное управление.
Отметим, что это уже вторая попытка продать ордабасинцев. В июле 2017 года клуб уже выставлялся на торги и даже был куплен за полмиллиарда тенге. Однако сделка так и не состоялась.