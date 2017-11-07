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16:53 (мск), источник: Sports.kz

«Ордабасы» был продан посредством электронных торгов

Шымкентский «Ордабасы» был продан за 5 миллиардов 505 миллионов тенге посредством электронных торгов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о торгах появилась на сайте gosreestr.kz. Стартовая цена за клуб составила 248 миллионов 983 тысячи тенге. К слову, имя новоиспечённого владельца в областном управлении финансов не сообщили, отметив, что он ещё может отказаться. Известно только, что за лот боролись пять кандидатов.

Новый владелец «Ордабасы» должен вложить инвестиции в сумме не менее 120 миллионов тенге в течение срока доверительного управления с правом последующего выкупа, а также сохранить рабочие места, согласно договору по передаче в доверительное управление.

Отметим, что это уже вторая попытка продать ордабасинцев. В июле 2017 года клуб уже выставлялся на торги и даже был куплен за полмиллиарда тенге. Однако сделка так и не состоялась.

Ордабасы
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