Стоит ли «Кайрату» оставить главным тренером Карлоса Алоса
Не стал чемпионом страны, но выступал под руководством испанца Карлоса Алоса успешно, попутно выиграв Кубок Казахстана, алматинский «Кайрат».
Не стал чемпионом страны, но выступал под руководством испанца Карлоса Алоса успешно, попутно выиграв Кубок Казахстана, алматинский «Кайрат».
Сезон завершен, и о судьбе этого наставника в «народной команде» еще точно ничего не известно, Sports.kz поинтересовался у казахстанского тренера Аскара Кожабергенова его мнением на этот счет.
— Испанский специалист, находясь на посту главного тренера, провел свою работу удачно. Возможно, здесь сказалось то, что во время его прихода лидеры команды набрали оптимальную форму, и их перестали преследовать травмы, а может и он сам сумел встряхнуть своих подопечных нужным образом и