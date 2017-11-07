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16:55 (мск), источник: Sports.kz

Стоит ли «Кайрату» оставить главным тренером Карлоса Алоса

Не стал чемпионом страны, но выступал под руководством испанца Карлоса Алоса успешно, попутно выиграв Кубок Казахстана, алматинский «Кайрат».

Сезон завершен, и о судьбе этого наставника в «народной команде» еще точно ничего не известно, Sports.kz поинтересовался у казахстанского тренера Аскара Кожабергенова его мнением на этот счет.

— Испанский специалист, находясь на посту главного тренера, провел свою работу удачно. Возможно, здесь сказалось то, что во время его прихода лидеры команды набрали оптимальную форму, и их перестали преследовать травмы, а может и он сам сумел встряхнуть своих подопечных нужным образом и где-то психологически повлиял на игроков с положительной стороны. Не могу точно сказать, стоит ли оставлять у руля «Кайрата» Карлоса Алоса, — руководству клуба виднее, но, возможно, для решения поставленных задач в следующем году клубу нужен более опытный тренер, — сказал Кожабергенов.

Кайрат
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