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12:11 (мск), источник: Р-Спорт

Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм»

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Шотландский специалист Дэвид Мойес назначен главным тренером «Вест Хэма», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Источник: Reuters

На данном посту 54-летний Мойес сменил хорвата Славена Билича, уволенного с поста главного тренера «Вест Хэма» в понедельник.

Последним клубом Моейса был «Сандерленд», который он покинул в мае. Также шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Престон».

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«Вест Хэм» в 11 турах чемпионата Англии набрал 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Вест Хэм Юнайтед
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