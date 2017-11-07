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Дэвид Мойес возглавил «Вест Хэм»
МОСКВА, 7 ноя —
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МОСКВА, 7 ноя —
На данном посту 54-летний Мойес сменил хорвата Славена Билича, уволенного с поста главного тренера «Вест Хэма» в понедельник.
Последним клубом Моейса был «Сандерленд», который он покинул в мае. Также шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Реал Сосьедад» и «Престон».
«Вест Хэм» в 11 турах чемпионата Англии набрал 9 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.