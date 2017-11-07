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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

Аким поставил «Кайсару» задачу занять место в пятерке лучших на следующий сезон

Сезон-2017 кызылординский клуб завершил на шестом месте.

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев встретился с игроками и руководством футбольного клуба «Кайсар» и поздравил их с успешным завершением футбольного сезона в премьер-лиге, информирует пресс-служба Управления физической культуры и спорта Кызылординской области.

«На радость многочисленной армии местных болельщиков ФК “Кайсар” в 2017 году доказал, что команда может добиться более высокого результата. В этом году сдано в эксплуатацию запасное поле центрального стадиона на 3500 посадочных мест, в следующем году планируется реконструкция центрального стадиона. Надеюсь, что в следующем году, к 200-летию города Кызылорда и 50-летию клуба, футболисты и тренерский штаб сделают подарок всем любителям футбола Кызылординской области, заняв достойное место в пятерке лучших», — подчеркнул аким области, вручив руководству и тренерскому штабу футбольного клуба’Кайсар благодарственные письма за содействие в успешной подготовке команды к КПЛ.

В свою очередь, главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов и капитан команды Максат Байжанов поблагодарили своего «болельщика № 1» за поддержку и оказанное доверие.

Напомним, по итогам сезона «Кайсар» занял шестое место в КПЛ, одержав 11 побед, сыграв девять матчей вничью и в 13 уступив соперникам.

Кайсар
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