Аким поставил «Кайсару» задачу занять место в пятерке лучших на следующий сезон

«На радость многочисленной армии местных болельщиков ФК “Кайсар” в 2017 году доказал, что команда может добиться более высокого результата. В этом году сдано в эксплуатацию запасное поле центрального стадиона на 3500 посадочных мест, в следующем году планируется реконструкция центрального стадиона. Надеюсь, что в следующем году, к 200-летию города Кызылорда и 50-летию клуба, футболисты и тренерский штаб сделают подарок всем любителям футбола Кызылординской области, заняв достойное место в пятерке лучших», — подчеркнул аким области, вручив руководству и тренерскому штабу футбольного клуба’Кайсар благодарственные письма за содействие в успешной подготовке команды к КПЛ.