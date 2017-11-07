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10:27 (мск), источник: Р-Спорт

Лучшим вратарем чемпионата Финляндии признан россиянин

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Российский вратарь «Лахти» Александр Васютин признан лучшим голкипером чемпионата Финляндии по футболу сезона 2017 года, сообщается на официальном сайте турнира.

Источник: РИА "Новости"

Васютин выступает за «Лахти» на правах аренды из петербургского «Зенита». В сезоне-2017 22-летний российский голкипер сыграл 23 матча в чемпионате Финляндии и пропустил 16 мячей. «Лахти» по итогам турнира занял четвертое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Васютин был признан клубом и болельщиками лучшим игроком «Лахти» в завершившемся сезоне.

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