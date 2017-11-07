Лучшим вратарем чемпионата Финляндии признан россиянин

Васютин выступает за «Лахти» на правах аренды из петербургского «Зенита». В сезоне-2017 22-летний российский голкипер сыграл 23 матча в чемпионате Финляндии и пропустил 16 мячей. «Лахти» по итогам турнира занял четвертое место.