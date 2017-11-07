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09:44 (мск), источник: Р-Спорт

Прокуратура Италии проверит «Наполи» из-за подозрений в махинациях с билетами

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Прокуратура Италии проверит футбольный клуб «Наполи», который, по мнению правоохранительных органов, может быть связан с мафией и участвовать в махинациях с билетами, сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Gazzetta dello Sport.

Источник: Reuters

В сентябре президент другого итальянского клуба, «Ювентуса», Андреа Аньелли был отстранен на один год от деятельности на своем посту за махинации, связанные с продажей билетов представителям фанатских объединений. Сам клуб был оштрафован на 300 тысяч евро.

По мнению прокуратуры, в аналогичных правонарушениях могут быть замешаны и представители «Наполи», включая игроков команды. Подозрения появились после того, как в социальных сетях стали появляться фотографии футболистов и людей, связанных с организованной преступностью в Италии.

При этом отмечается, что футболисты «Наполи», скорее всего, не будут наказаны, так как могли не догадываться с кем именно фотографируются.

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