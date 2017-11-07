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00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий: три поражения подряд. Что дальше?

«Халл» снова проиграл, а в Англии заговорили об отставке российского тренера. Разбираем варианты развития его английской карьеры.

Источник: Спорт-Экспресс

УВОЛЬНЕНИЕ

В социальных сетях сразу после поражения от «Шеффилд Юнайтед» запустили хэштэг #СлуцкийВон. Болельщики недовольны. Один говорит: «Нельзя обвинять во всем владельцев, это Слуцкий виноват — он смешон!» Другой вторит: «Этот парень бесполезен!» Третий горько шутит: «Хорошо хоть в следующую субботу нас не победят — мы не играем!».

Но решают судьбу Слуцкого не болельщики, а владельцы. В данном случае даже хорошо, что Эхаб и Ассем Алламы не ведут диалог с фанатами, — все зависит только от них двоих. А англо-египетские бизнесмены отзываются о Слуцком хорошо. «Я удовлетворен работой тренера, — признавался недавно Эхаб Аллам, фактически управляющий клубом. — Быть может, мы пока не достигли тех результатов, которых хотели бы, но мне нравится Леонид. Он — хороший парень, страстный, представительный и опытный. У него есть дух победителя. Фанаты видят, что это очень открытый человек».

Болельщики «Халла» в соцсетях:
— Уволить Слуцкого — все равно что усыпить любимого домашнего питомца. По крайней мере его страдания прекратятся.

Три поражения — это очень много. Но, во-первых, Алламы не очень заинтересованы в судьбе клуба, поэтому вряд ли будут рубить с плеча. Журналист из Кингстон-апон-Халла Эллис Уайлд четко описал ситуацию: «Наши владельцы постепенно выкачивают деньги из клуба. Вероятно, “Халл” продаст игроков в январе, потому что Алламы хотят выручить как можно больше денег от продаж». Во-вторых, на тренерском рынке сейчас нет тех, кто может помочь «Халлу». Разве что старина Харри Реднапп, но он помешан на трансферах, так что не судьба.

Вероятность по мнению «СЭ»: 20%

САМОВОЛЬНЫЙ УХОД

Три последних тренера «тигров» покинули клуб по своей инициативе. Летом 2016-го Стив Брюс, один из лучших тренеров Англии для клубов средней руки, со скандалом ушел из команды сразу после того, как вернул ее в премьер-лигу. Позже Брюс признался, что «был разочарован работой “Халла” на трансферном рынке».

Команду принял бывший помощник сэра Алекса Фергюсона Майк Фелан, в декабре «Халл» грохнулся в зону вылета, а в январе контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Но причина отставки крылась не в результатах. Daily Mail узнала, что Фелан поссорился с Алламами и остался разочарован нежеланием клуба усиливать команду в январское трансферное окно.

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Халла»:
— Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Гол в наши ворота — все останавливаются. Летом пришло много новых игроков, но, может быть, все они ставят только индивидуальные цели, а не командные. Все тренируются усердно, но на поле выглядят как манекены.

Финальную часть сезона отлично провел Марку Силва, который изначально находился примерно в той же ситуации, что и Слуцкий. Португалец тоже хотел поработать в Англии и всего за полгода зарекомендовал себя: «Халл» едва не спасся, а после вылета «тигров» на Силву вышел «Уотфорд» и предложил долгосрочный контракт. Разумеется, португалец согласился — и сейчас «шершни» борются в премьер-лиге за еврокубковые места.

Все это я описал, чтобы доказать: Алламы не фанаты увольнений, им просто малоинтересен клуб. И летом в «Халл» мало кто хотел идти, но Слуцкий погнался за мечтой и ухватился в нее зубами. Если российскому тренеру хватит терпения, он не уйдет из «Халла», даже если в команде останутся одни дети.

Вероятность: 20%

УХОД ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА

Самый вероятный вариант. У «Халла» достаточно сильная команда, чтобы не вылететь из чемпионшипа. А Слуцкий достаточно квалифицированный тренер, чтобы этого не допустить. «Эта команда может дотянуть, скажем, до 12-го места, — продолжает Эллис. — Но в шестерку попасть не способна». Если «Халл» будет балансировать в районе 15-го места, то никаких перестановок не будет: владельцы продолжат делать вид, что так и надо, а Слуцкий сам не покинет свой пост.

Болельщики «Халла» в соцсетях:
— Нельзя обвинять во всем владельцев, это Слуцкий виноват — он смешон!

Но сделка с совестью не может быть вечной. По окончании сезона Слуцкий наверняка захочет уйти, потому что больше года в условиях, когда владельцы своими руками душат команду и дразнят болельщиков, работать невозможно. Летом на бирже труда всегда много вакансий. Если Слуцкий покажет себя с позитивной стороны, то у него появятся предложения от более адекватных клубов. Теперь-то он в Англии известен.

Вероятность: 50%

В «ХАЛЛЕ» — НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Сомнительно. В идеальном мире Слуцкого «Халл» — первая ступень на пути к топ-клубу. Жить в Кингстон-апон-Халле долго невозможно — это скучный городишко, а не бессонная Москва. Если Алламы не уйдут из клуба, Слуцкий точно не останется там надолго, что мы объяснили выше.

Болельщики «Халла» в соцсетях:
— Хорошо хоть в следующую субботу нас не победят — мы не играем!

Если в этом сезоне клуб все-таки обретет новых хозяев, то Слуцкому нужно будет заново себя зарекомендовывать. Возможны варианты: новые владельцы при покупке «Халла» могут поставить условие, что приведут своего тренера, или они дадут Слуцкому какой-нибудь испытательный срок. А может, российскому тренеру хозяева не понравятся. Это как второе собеседование — надо заново находить общий язык. Поэтому едва ли Слуцкий станет для «Халла» своим Фергюсоном.

Вероятность: 10%

Халл Сити
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