Слуцкий: три поражения подряд. Что дальше?
«Халл» снова проиграл, а в Англии заговорили об отставке российского тренера. Разбираем варианты развития его английской карьеры.
«Халл» снова проиграл, а в Англии заговорили об отставке российского тренера. Разбираем варианты развития его английской карьеры.
УВОЛЬНЕНИЕ
В социальных сетях сразу после поражения от «Шеффилд Юнайтед» запустили хэштэг #СлуцкийВон. Болельщики недовольны. Один говорит: «Нельзя обвинять во всем владельцев, это Слуцкий виноват — он смешон!» Другой вторит: «Этот парень бесполезен!» Третий горько шутит: «Хорошо хоть в следующую субботу нас не победят — мы не играем!».
Но решают судьбу Слуцкого не болельщики, а владельцы. В данном случае даже хорошо, что Эхаб и Ассем Алламы не ведут диалог с фанатами, — все зависит только от них двоих. А
Болельщики «Халла» в соцсетях:
— Уволить Слуцкого — все равно что усыпить любимого домашнего питомца. По крайней мере его страдания прекратятся.
Три поражения — это очень много. Но,
Вероятность по мнению «СЭ»: 20%
САМОВОЛЬНЫЙ УХОД
Три последних тренера «тигров» покинули клуб по своей инициативе. Летом 2016-го Стив Брюс, один из лучших тренеров Англии для клубов средней руки, со скандалом ушел из команды сразу после того, как вернул ее в
Команду принял бывший помощник сэра Алекса Фергюсона Майк Фелан, в декабре «Халл» грохнулся в зону вылета, а в январе контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Но причина отставки крылась не в результатах. Daily Mail узнала, что Фелан поссорился с Алламами и остался разочарован нежеланием клуба усиливать команду в январское трансферное окно.
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер «Халла»:
— Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Гол в наши ворота — все останавливаются. Летом пришло много новых игроков, но, может быть, все они ставят только индивидуальные цели, а не командные. Все тренируются усердно, но на поле выглядят как манекены.
Финальную часть сезона отлично провел Марку Силва, который изначально находился примерно в той же ситуации, что и Слуцкий. Португалец тоже хотел поработать в Англии и всего за полгода зарекомендовал себя: «Халл» едва не спасся, а после вылета «тигров» на Силву вышел «Уотфорд» и предложил долгосрочный контракт. Разумеется, португалец согласился — и сейчас «шершни» борются в
Все это я описал, чтобы доказать: Алламы не фанаты увольнений, им просто малоинтересен клуб. И летом в «Халл» мало кто хотел идти, но Слуцкий погнался за мечтой и ухватился в нее зубами. Если российскому тренеру хватит терпения, он не уйдет из «Халла», даже если в команде останутся одни дети.
Вероятность: 20%
УХОД ПО ОКОНЧАНИИ СЕЗОНА
Самый вероятный вариант. У «Халла» достаточно сильная команда, чтобы не вылететь из чемпионшипа. А Слуцкий достаточно квалифицированный тренер, чтобы этого не допустить. «Эта команда может дотянуть, скажем, до 12-го места, — продолжает Эллис. — Но в шестерку попасть не способна». Если «Халл» будет балансировать в районе 15-го места, то никаких перестановок не будет: владельцы продолжат делать вид, что так и надо, а Слуцкий сам не покинет свой пост.
Болельщики «Халла» в соцсетях:
— Нельзя обвинять во всем владельцев, это Слуцкий виноват — он смешон!
Но сделка с совестью не может быть вечной. По окончании сезона Слуцкий наверняка захочет уйти, потому что больше года в условиях, когда владельцы своими руками душат команду и дразнят болельщиков, работать невозможно. Летом на бирже труда всегда много вакансий. Если Слуцкий покажет себя с позитивной стороны, то у него появятся предложения от более адекватных клубов.
Вероятность: 50%
В «ХАЛЛЕ» — НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Сомнительно. В идеальном мире Слуцкого «Халл» — первая ступень на пути к
Болельщики «Халла» в соцсетях:
— Хорошо хоть в следующую субботу нас не победят — мы не играем!
Если в этом сезоне клуб
Вероятность: 10%