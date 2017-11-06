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22:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» следит за ситуацией вокруг Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес следит за развитием ситуации вокруг нападающего «ПСЖ» Неймара.

Источник: AP 2017

Как сообщает El Mundo Deportivo, Перес поддерживает контакт с семьей Неймара на случай, если форвард захочет покинуть «ПСЖ». Ранее появилась информация о разногласиях между игроком и наставником парижан Унаи Эмери, чьи методы работы раздражают бразильца.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро. В каталонский клуб форвард перебрался из «Сантоса» в 2013 году. Тогда им интересовался и «Реал».

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