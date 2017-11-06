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Шнайдерлин опроверг информацию о том, что его выгнали с тренировки «Эвертона»
Полузащитник «Эвертона» Морган Шнайдерлин отрицает конфликт на тренировке команды.
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Полузащитник «Эвертона» Морган Шнайдерлин отрицает конфликт на тренировке команды.
«Я видел сообщения в СМИ о том, что меня “выгнали с тренировки”. Это не соответствует действительности. Я полностью предан “Эвертону” и продолжу упорно работать на благо клуба и болельщиков на тренировках и в матчах», — написал Шнайдерлин в своем твиттере.
В текущем сезоне 27-летний Морган Шнайдерлин провел 15 матчей за «Эвертон».