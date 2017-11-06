Шнайдерлин опроверг информацию о том, что его выгнали с тренировки «Эвертона»

«Я видел сообщения в СМИ о том, что меня “выгнали с тренировки”. Это не соответствует действительности. Я полностью предан “Эвертону” и продолжу упорно работать на благо клуба и болельщиков на тренировках и в матчах», — написал Шнайдерлин в своем твиттере.