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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: Признателен руководству «Халл Сити» за поддержку

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подчеркнул, что не беспокоится за своё будущее.

Источник: Reuters

Команда под его руководством потерпела три поражения подряд и занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Если начну переживать по поводу своего будущего, то не смогу нормально работать. Тренировки и общение с игроками должны приносить удовольствие. Я никогда не работаю, думая только о своём контракте. Для меня это ничто. Только положительный результат может улучшить расположение духа команды и моё лично. Можно подолгу обдумывать сложившуюся ситуацию, но нам необходимо что-то делать, а не просто думать. Любой матч может изменить ситуацию, но недавно мы общались с руководством и я почувствовал поддержку. Мне это важно, и я признателен за это», — приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.

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