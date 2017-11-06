Слуцкий: Признателен руководству «Халл Сити» за поддержку
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подчеркнул, что не беспокоится за своё будущее.
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подчеркнул, что не беспокоится за своё будущее.
Команда под его руководством потерпела три поражения подряд и занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
«Если начну переживать по поводу своего будущего, то не смогу нормально работать. Тренировки и общение с игроками должны приносить удовольствие. Я никогда не работаю, думая только о своём контракте. Для меня это ничто. Только положительный результат может улучшить расположение духа команды и моё лично. Можно подолгу обдумывать сложившуюся ситуацию, но нам необходимо