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Рибери вернулся к тренировкам на поле
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери вернулся к тренировкам на поле.
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери вернулся к тренировкам на поле.
Восстанавливающийся после травмы француз работал сегодня по индивидуальной программе, сообщает
Напомним, в начале октября Рибери получил разрыв наружной коллатеральной связки колена. Сообщалось, что он может не выйти на поле до конца года.
Также тренировку под присмотром тренеров по фитнесу и реабилитации провёл форвард Томас Мюллер. Немец травмировался в конце октября и должен вернуться в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных.