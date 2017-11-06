Рибери вернулся к тренировкам на поле

Источник: Reuters

Восстанавливающийся после травмы француз работал сегодня по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, в начале октября Рибери получил разрыв наружной коллатеральной связки колена. Сообщалось, что он может не выйти на поле до конца года.