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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Рибери вернулся к тренировкам на поле

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери вернулся к тренировкам на поле.

Источник: Reuters

Восстанавливающийся после травмы француз работал сегодня по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, в начале октября Рибери получил разрыв наружной коллатеральной связки колена. Сообщалось, что он может не выйти на поле до конца года.

Также тренировку под присмотром тренеров по фитнесу и реабилитации провёл форвард Томас Мюллер. Немец травмировался в конце октября и должен вернуться в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Бавария
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