Дубли Милуновича и Гордейчука помогли БАТЭ победить футболистов «Торпедо-БелАЗа» в матче чемпионате Беларуси

Первый тайм заключительной встречи 28-го тура прошел с преимуществом борисовчан, которые ближе к перерыву дважды подряд поразили ворота Ивана Коновалова. Оба мяча на 28-й и 32-й минутах игры записал в свой актив подключившийся к атакам сербский защитник БАТЭ Неманья Милунович. Хозяева не сдались и за 5 минут до окончания тайма Дмитрий Рекиш отлично исполнил штрафной удар, сократив разрыв до минимума. Во второй половине матча хозяева минут 15 владели инициативой, а затем индивидуальным мастерством блеснул лучший снайпер национального первенства Михаил Гордейчук. На 60-й минуте борисовский форвард забил гол прекрасным дальним ударом, а еще через 24 минуты он эффектно обыграл в штрафной площади двух соперников и отправил мяч в дальний угол ворот хозяев, забив свой 17-й мяч в этом чемпионате страны. Торпедовцы приложили немало усилий, чтобы отыграться, но им удалось ответить лишь голом Михаила Калугина.