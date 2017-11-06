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20:13 (мск), источник: БЕЛТА

Дубли Милуновича и Гордейчука помогли БАТЭ победить футболистов «Торпедо-БелАЗа» в матче чемпионате Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили в гостях жодинское «Торпедо-БелАЗ» 4:2 и продолжают борьбу за чемпионский титул, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Первый тайм заключительной встречи 28-го тура прошел с преимуществом борисовчан, которые ближе к перерыву дважды подряд поразили ворота Ивана Коновалова. Оба мяча на 28-й и 32-й минутах игры записал в свой актив подключившийся к атакам сербский защитник БАТЭ Неманья Милунович. Хозяева не сдались и за 5 минут до окончания тайма Дмитрий Рекиш отлично исполнил штрафной удар, сократив разрыв до минимума. Во второй половине матча хозяева минут 15 владели инициативой, а затем индивидуальным мастерством блеснул лучший снайпер национального первенства Михаил Гордейчук. На 60-й минуте борисовский форвард забил гол прекрасным дальним ударом, а еще через 24 минуты он эффектно обыграл в штрафной площади двух соперников и отправил мяч в дальний угол ворот хозяев, забив свой 17-й мяч в этом чемпионате страны. Торпедовцы приложили немало усилий, чтобы отыграться, но им удалось ответить лишь голом Михаила Калугина.

Результаты остальных игр 28-го тура: «Нафтан» (Новополоцк) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:5, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 2:0, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Днепр» (Могилев) — «Славия» (Мозырь) — 5:3, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:2, «Крумкачы» (Минск) — «Гомель» — 0:1, «Городея» — «Минск» — 1:1.

Турнирное положение:

1. «Шахтер» — 65 очков (разница мячей — 50−17),

2. «Динамо» (Минск) — 62 (41−14),

3. БАТЭ — 61 (49−18),

4. «Динамо» (Брест) — 47 (45−25),

5. «Неман» — 46 (38−28),

6. «Слуцк» — 46 (31−25),

7. «Торпедо-БелАЗ» — 45 (39−26),

8. «Витебск» — 40 (31−32),

9. «Городея» — 36 (33−31),

10. «Гомель» — 32 (22−24),

11. «Днепр» — 25 (27−47),

12. «Минск» — 23 (18−35),

13. «Крумкачы» — 22 (24−45),

14. «Ислочь» — 21 (24−45),

15. «Славия» — 20 (25−46),

16. «Нафтан» — 10 (15−54).

Матчи предпоследнего, 29-го тура состоятся 18 ноября: «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» (Минск) — «Крумкачы», БАТЭ — «Неман», «Динамо» (Брест) — «Городея», «Ислочь» — «Днепр», «Слуцк» — «Витебск», «Минск» — «Гомель», «Славия» — «Нафтан».

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