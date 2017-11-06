Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло обратился с благодарственной речью к членам своей семьи, одноклубникам и болельщикам.
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло обратился с благодарственной речью к членам своей семьи, одноклубникам и болельщикам.
38-летний хавбек ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Вчера итальянец провел последнюю игру в составе клуба из США.
— Последний матч в МЛС. Мое время в «Нью-Йорк Сити» подошло к концу, и я бы хотел сказать несколько слов. Я бы хотел всех поблагодарить за доброе отношение к себе и за поддержку, которую мне оказывали в этом невероятном городе. Спасибо за потрясающую поддержку, спасибо тренерскому штабу и всем, кто работает за кадром. Спасибо моим одноклубникам.
Завершилось не только мое приключение в
Напомним, что в Америку футболист переехал в 2015 году из «Ювентуса», где играл с 2011 по 2015 годы, а большую часть своей карьеры Пирло провел в «Милане» — с 2001 по 2011 годы. Он является 6-кратным чемпионом Италии, чемпионом мира, а также рекордсменом чемпионата Италии по количеству голов со штрафных ударов.