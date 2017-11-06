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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло обратился с благодарственной речью к членам своей семьи, одноклубникам и болельщикам.

Источник: Reuters

38-летний хавбек ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Вчера итальянец провел последнюю игру в составе клуба из США.

— Последний матч в МЛС. Мое время в «Нью-Йорк Сити» подошло к концу, и я бы хотел сказать несколько слов. Я бы хотел всех поблагодарить за доброе отношение к себе и за поддержку, которую мне оказывали в этом невероятном городе. Спасибо за потрясающую поддержку, спасибо тренерскому штабу и всем, кто работает за кадром. Спасибо моим одноклубникам.

Завершилось не только мое приключение в Нью-Йорке, но и мой путь как футболиста, поэтому я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить свою семью и детей за поддержку и любовь, которую они мне всегда давали. Каждый клуб, в котором мне выпадала честь выступать. Каждого товарища по команде, с которым я имел удовольствие играть. Каждого человека, который помог сделать мою карьеру столь невероятной. И, конечно же, всех фанатов по всему миру, которые поддерживали меня. Вы всегда будете вместе со мной и в моем сердце.

Напомним, что в Америку футболист переехал в 2015 году из «Ювентуса», где играл с 2011 по 2015 годы, а большую часть своей карьеры Пирло провел в «Милане» — с 2001 по 2011 годы. Он является 6-кратным чемпионом Италии, чемпионом мира, а также рекордсменом чемпионата Италии по количеству голов со штрафных ударов.

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