Без Славена. «Вест Хэм» уволил бывшего тренера «Локомотива»

Источник: Спорт-Экспресс

КАК ИГРАЛ «ВЕСТ ХЭМ» ПРИ БИЛИЧЕ В ПРОШЛЫХ СЕЗОНАХ?

Хорватский тренер возглавляет «молотобойцев» уже третий сезон и с каждым годом результаты все хуже и хуже. В чемпионате-2015/16 «Вест Хэм» стал одним из главных открытий. Команда Билича обыграла «Арсенал», «Ливерпуль» (дважды), «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», а также «Манчестер Юнайтед» и финишировала на седьмом месте. За спинами «молотобойцев» остались «Челси» и «Ливерпуль». Год спустя «Вест Хэм» запомнился лишь скандалом с бегством Димитри Пайета. Команда долгое время находилась в опасной близости от зоны вылета, но в конце концов сумела вскарабкаться на одиннадцатое место.

Еще одно странное «достижение» Билича — два подряд вылета от «Астры» в квалификации Лиги Европы. Без шуток — «Вест Хэм» два раза попадал на румын в еврокубке и оба раза был бит скромным соперником.

КАК ПРОШЛО МЕЖСЕЗОНЬЕ?

Контракт Билича действовал до лета 2018 года, но первые сомнения в том, что он отработает его до конца появились еще прошлой весной. После встречи тренера с руководством «Вест Хэма» слухи о возможной отставке были развеяны — его оставили в клубе еще на сезон. Билич рассказал, что перед ним поставили задачу занять место в десятке, «но мы надеемся и планируем попасть в топ-8, топ-7 или топ-6» — добавил хорват.

Летом «молотобойцы» провели мощную трансферную кампанию. В Восточный Лондон переехали Марко Арнаутович из «Стоука», Чичарито из «Байера», Джо Харт и Пабло Сабалета. Более-менее серьезной потерей стал только уход Софьяна Фегули в «Галатасарай».

КАК ОНИ СТАРТОВАЛИ?

Первые матчи «Вест Хэма» в сезоне-2017/18 иначе как сущим кошмаром и не назовешь. «Молотобойцы» проиграли «МЮ», «Саутгемптону» и «Ньюкаслу» с общим счетом 2:10. После третьей неудачи подряд в газетах стали писать о том, что Билича вот-вот уволят. Тогда все обошлось — «Вест Хэм» обыграл «Хаддерсфилд», сыграл вничью с «Вест Бромвичем», а потом разгромил «Болтон» в Кубке Лиги.

ЧТО СТАЛО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ?

В октябре «Вест Хэм» сорвался в очередное пике. За месяц команда Билича выиграла лишь один раз — у «Тоттенхэма» в Кубке Лиги. «Молотобойцы» были биты «Брайтоном» в родных стенах 0:3, на 97-й (!) минуте упустили победу над «Кристал Пэлас», а в субботу проиграли дома «Ливерпулю» 1:4. После 11 туров в активе «Вест Хэма» всего 9 очков, команда опустилась в зону вылета.

Билич до последнего сохранял присутствие духа. На пресс-конференции после поражения от «Ливерпуля» хорват заявил: «Я должен обсудить ситуацию с руководством. Мы поговорим об этом поражении. Сложная ситуация, но я верю в себя». Однако разговор не задался — Билич был уволен.

КТО МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ БИЛИЧА?