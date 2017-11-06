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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» прокомментировала информацию об интересе «Фенербахче» к Стойлову

В пресс-службе «Астаны» прокомментировали корреспонденту Vesti.kz информацию об интересе турецкого «Фенербахче» к главному тренеру команды Станимиру Стойлову.

«Вопрос обсуждения контракта со Станимиром Стойловым будет решаться по завершении официальных матчей. После матчей группового этапа Лиги Европы. В данный момент все сконцентрированы на успешном выступлении команды в Лиге Европы», — сообщили в пресс-службе «Астаны».

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Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что Стойлов может покинуть «Астану» и возглавить турецкий «Фенербахче».

Контракт 50-летнего Стойлова с «Астаной» закончится в декабре. В клубе болгарин работает с лета 2014 года. Под его руководством команда четыре раза подряд выиграла чемпионат Казахстана, становилась обладателем Кубка и Суперкубка, играла в групповом раунде Лиги чемпионов и дважды — в групповой стадии Лиги Европы.

Напомним, что «Астана» после четырех матчей группового этапа Лиги Европы имеет в своем активе 7 очков и занимает второе место в группе А. У подопечных Стойлова осталось две игры: 16 ноября столичный клуб примет дома испанский «Вильярреал», а 30 ноября в гостях встретится с чешской «Славией».

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