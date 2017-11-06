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16:03 (мск), источник: Советский спорт

Почему Моуринью перестал быть «особенным»?

«Советский спорт» рассказывает об итогах европейского футбольного уик-энда.

Источник: Reuters

Очередное поражение Моуринью, завистливое руководство «Ювентуса» и атмосфера в раздевалке «Реала» — все самое интересное в материале нашего автора.

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 11, 5.11.2017, 19:30
Челси
1Манчестер Юнайтед0

Футбол Моуринью надоел

Жозе Моуринью во второй раз в сезоне отправился в гости к прямому конкуренту. И во второй раз вернулся ни с чем. Хотя нет, с «Энфилда» португалец увез одно очко — это по нынешним временам неплохое приобретение. Но голов его команда не забивала. Как и во вчерашней игре на «Стэмфорд Бридж» против «Челси». И уже не так важно, как «Юнайтед» феерил на старте сезона. Давайте посмотрим на календарь, подбросивший Моуринью почти всех представителей нижней части таблицы в первые семь туров.

1-й тур. «МЮ» 4:0 «Вест Хэм» (18-е место после 11 туров)
2-й тур. «Суонси» (19-е) 0:4 «МЮ»
3-й тур. «МЮ» 2:0 «Лестер» (12-е)
4-й тур. «Сток Сити» (14-е) 2:2 «МЮ»
5-й тур. «МЮ» 4:0 «Эвертон» (15-е)
6-й тур. «Саутгемптон» (13-е) 0:1 «МЮ»
7-й тур. «МЮ» 4:0 «Кристалл Пэлас» (20-е).

Нет, умение разбирать на запчасти аутсайдеров точно пригодится в борьбе за чемпионство. Но в матчах с равными себе, кажется, необходимо поменять тактику. Футбол от обороны в исполнении команд Моуринью — это классика европейского футбола. Но однообразный подход Жозе ко всем без исключения большим матчам настораживает. Даже дома с «Тоттенхэмом» манкунианцы больше думали, как бы чего не вышло. Это говорит не только о стиле работы Жозе, но и о том, что в атакующем потенциале своей команды он не уверен.

Полная противоположность Жозе — Пеп Гвардиола. «Ливерпуль» и «Арсенал» на двоих получили 8 мячей в свои ворота в матчах с «Сити». Впрочем, понятно, что в АПЛ есть только три команды, способных сдержать атакующий порыв команды Пепа — это «Челси», «Тоттенхэм» и, конечно, «МЮ». Но никак не «Арсенал». Венгеру только и оставалось жаловаться на судей. Интересно, что бы сказал француз, если бы матч прошел без единой судейской ошибки? Ведь по игре «канониры» вчистую уступили сопернику.

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 12, 5.11.2017, 17:00
Ювентус
2Беневенто1

Зависть Маротты

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта после победы туринцев над «Беневенто» назвал имя главного соперника «старой синьоры» в борьбе за скудетто. Им, по мнению Маротты, является не «Наполи», лидирующий в таблице и показывающий лучший футбол в серии А, а «Интер». Похоже, в Турине ревностно относятся к тому, что впервые за долгое время на Апеннинах появилась команда, которая не просто веселит публику бесшабашным футболом, но и всерьез готова сдвинуть «Юве» с трона. В своем третьем сезоне в Неаполе Маурицио Сарри решил главную проблему — наладил игру в защите. Страшно подумать — после 12 туров «Наполи» пропустил меньше «Ювентуса». И в отличие от команды Аллегри неаполитанцы сыграли почти со всеми конкурентами — на выезде с «Лацио» (4:1) и «Ромой» (1:0) и дома с «Интером» (0:0). Тогда как действующий чемпион встречался только дома с «Лацио», которому, кстати, проиграл (1:2).

Футбол
Испания 2017/2018
Тур 11, 5.11.2017, 22:45
Реал
3Лас-Пальмас0

Один за всех и все за одного

Мадридский «Реал» трижды огорчил «Лас-Пальмас» (да, вы не ошиблись, Роналду снова не забил) и поднялся на третью позицию. После игры в общении с прессой футболисты королевского клуба выразили полную поддержку друг другу во всем: например, Каземиро заявил, что не переживает о том, что Роналду и Бензема на двоих в этом сезоне забили столько же, сколько центральный защитник «Реал Сосьедада» Элустондо, а именно два мяча. В свою очередь, Марсело философски заметил, что промахи Бензема и свист трибун — это часть футбола. И относится он к этому нормально. А Серхио Рамос попросил требовательных болельщиков оставить в покое Асенсио и не мешать ему творить. В принципе, посыл правильный. В трудную минуту команда показывает свое единение. А значит, проблемы у Зидана чисто игровые, и решить их будет проще, чем если бы каждый был сам по себе.

Эльвин Керимов

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