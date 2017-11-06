Почему Моуринью перестал быть «особенным»?
«Советский спорт» рассказывает об итогах европейского футбольного
«Советский спорт» рассказывает об итогах европейского футбольного
Очередное поражение Моуринью, завистливое руководство «Ювентуса» и атмосфера в раздевалке «Реала» — все самое интересное в материале нашего автора.
Футбол Моуринью надоел
Жозе Моуринью во второй раз в сезоне отправился в гости к прямому конкуренту. И во второй раз вернулся ни с чем. Хотя нет, с «Энфилда» португалец увез одно очко — это по нынешним временам неплохое приобретение. Но голов его команда не забивала. Как и во вчерашней игре на «Стэмфорд Бридж» против «Челси». И уже не так важно, как «Юнайтед» феерил на старте сезона. Давайте посмотрим на календарь, подбросивший Моуринью почти всех представителей нижней части таблицы в первые семь туров.
1-й тур. «МЮ» 4:0 «Вест Хэм» (18-е место после 11 туров)
2-й тур. «Суонси» (19-е) 0:4 «МЮ»
3-й тур. «МЮ» 2:0 «Лестер» (12-е)
4-й тур. «Сток Сити» (14-е) 2:2 «МЮ»
5-й тур. «МЮ» 4:0 «Эвертон» (15-е)
6-й тур. «Саутгемптон» (13-е) 0:1 «МЮ»
7-й тур. «МЮ» 4:0 «Кристалл Пэлас» (20-е).
Нет, умение разбирать на запчасти аутсайдеров точно пригодится в борьбе за чемпионство. Но в матчах с равными себе, кажется, необходимо поменять тактику. Футбол от обороны в исполнении команд Моуринью — это классика европейского футбола. Но однообразный подход Жозе ко всем без исключения большим матчам настораживает. Даже дома с «Тоттенхэмом» манкунианцы больше думали, как бы чего не вышло. Это говорит не только о стиле работы Жозе, но и о том, что в атакующем потенциале своей команды он не уверен.
Полная противоположность Жозе — Пеп Гвардиола. «Ливерпуль» и «Арсенал» на двоих получили 8 мячей в свои ворота в матчах с «Сити». Впрочем, понятно, что в АПЛ есть только три команды, способных сдержать атакующий порыв команды Пепа — это «Челси», «Тоттенхэм» и, конечно, «МЮ». Но никак не «Арсенал». Венгеру только и оставалось жаловаться на судей. Интересно, что бы сказал француз, если бы матч прошел без единой судейской ошибки? Ведь по игре «канониры» вчистую уступили сопернику.
Зависть Маротты
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта после победы туринцев над «Беневенто» назвал имя главного соперника «старой синьоры» в борьбе за скудетто. Им, по мнению Маротты, является не «Наполи», лидирующий в таблице и показывающий лучший футбол в серии А, а «Интер». Похоже, в Турине ревностно относятся к тому, что впервые за долгое время на Апеннинах появилась команда, которая не просто веселит публику бесшабашным футболом, но и всерьез готова сдвинуть «Юве» с трона. В своем третьем сезоне в Неаполе Маурицио Сарри решил главную проблему — наладил игру в защите. Страшно подумать — после 12 туров «Наполи» пропустил меньше «Ювентуса». И в отличие от команды Аллегри неаполитанцы сыграли почти со всеми конкурентами — на выезде с «Лацио» (4:1) и «Ромой» (1:0) и дома с «Интером» (0:0). Тогда как действующий чемпион встречался только дома с «Лацио», которому, кстати, проиграл (1:2).
Один за всех и все за одного
Мадридский «Реал» трижды огорчил «Лас-Пальмас» (да, вы не ошиблись, Роналду снова не забил) и поднялся на третью позицию. После игры в общении с прессой футболисты королевского клуба выразили полную поддержку друг другу во всем: например, Каземиро заявил, что не переживает о том, что Роналду и Бензема на двоих в этом сезоне забили столько же, сколько центральный защитник «Реал Сосьедада» Элустондо, а именно два мяча. В свою очередь, Марсело философски заметил, что промахи Бензема и свист трибун — это часть футбола. И относится он к этому нормально. А Серхио Рамос попросил требовательных болельщиков оставить в покое Асенсио и не мешать ему творить. В принципе, посыл правильный. В трудную минуту команда показывает свое единение. А значит, проблемы у Зидана чисто игровые, и решить их будет проще, чем если бы каждый был сам по себе.
Эльвин Керимов