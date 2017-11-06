Станимир Стойлов из «Астаны» стал главным кандидатом на пост тренера «Фенербахче»

Нынешний тренер «Фенербахче» Айкут Кокаман находится под угрозой увольнения. После ничьи с «Османлыспором» (1:1) в чемпионате в раздевалку команды спустился президент клуба Азиз Йылдырым. В беседе с ним Кокаман пообещал исправить ситуацию, но, по данным турецкой прессы, поиски нового тренера уже начались.

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Среди кандидатов на работу в «Фенербахче» рассматриваются местные специалисты Умит Озат и Эрсун Янал, румын Мирча Луческу, бразилец Роберто Карлос и аргентинец Марсело Бьелса. С недавнего времени в шорт-лист вошел и Стойлов. При этом именно болгарин идет под первым номером на работу в «Фенербахче» в случае отставки Кокамана.

В сообщении Fanatik отмечается, что если Кокамана уволят, то руководители «Фенербахче» отправятся в Казахстан на переговоры со Стойловым.

Контракт 50-летнего Стойлова с «Астаной» закончится в декабре. В клубе болгарин работает с лета 2014 года. Под его руководством команда четыре раза подряд выиграла чемпионат Казахстана, становилась обладателем Кубка и Суперкубка, играла в групповом раунде Лиги чемпионов и дважды — в групповой стадии Лиги Европы.

Для Стойлова Турция — хорошо знакомая страна. В сезоне 1992/93 полузащитник выступал за «Фенербахче», который стал для него первым зарубежным клубом в карьере.