Станимир Стойлов из «Астаны» стал главным кандидатом на пост тренера «Фенербахче»
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов может покинуть клуб и возглавить турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает местное издание Fanatik.com.tr.
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов может покинуть клуб и возглавить турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает местное издание Fanatik.com.tr.
Нынешний тренер «Фенербахче» Айкут Кокаман находится под угрозой увольнения. После ничьи с «Османлыспором» (1:1) в чемпионате в раздевалку команды спустился президент клуба Азиз Йылдырым. В беседе с ним Кокаман пообещал исправить ситуацию, но, по данным турецкой прессы, поиски нового тренера уже начались.
Среди кандидатов на работу в «Фенербахче» рассматриваются местные специалисты Умит Озат и Эрсун Янал, румын Мирча Луческу, бразилец Роберто Карлос и аргентинец Марсело Бьелса. С недавнего времени в
В сообщении Fanatik отмечается, что если Кокамана уволят, то руководители «Фенербахче» отправятся в Казахстан на переговоры со Стойловым.
Контракт 50-летнего Стойлова с «Астаной» закончится в декабре. В клубе болгарин работает с лета 2014 года. Под его руководством команда четыре раза подряд выиграла чемпионат Казахстана, становилась обладателем Кубка и Суперкубка, играла в групповом раунде Лиги чемпионов и дважды — в групповой стадии Лиги Европы.
Для Стойлова Турция — хорошо знакомая страна. В сезоне 1992/93 полузащитник выступал за «Фенербахче», который стал для него первым зарубежным клубом в карьере.
После 11 туров текущего сезона «Фенербахче» с 17 очками занимает седьмое место из 18 команд и отстает от лидирующего «Галатасарая» на девять баллов. Сейчас за «желтых канареек» выступают такие известные футболисты, как голландец Робин ван Перси, француз Матье Вальбуэна, испанец Роберто Сольдадо, камерунец Идрисс Камени, словак Мартин Шкртел, россиянин Роман Нойштедтер, чилиец Маурисио Исла, бразилец Жулиано и другие.