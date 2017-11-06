«Вест Хэм» объявил об уходе Билича с поста главного тренера

«Председатели и советники “Вест Хэма” хотели бы выразить благодарность Славену Биличу и его команде за их работу последние 2,5 года. Но сегодня мы считаем, что необходимо внести изменения, чтобы клуб двигался вперёд в соответствии с амбициями. Поиски нового тренера продолжаются. В ближайшие дни будет названо имя преемника Билича», — говорится в сообщении.