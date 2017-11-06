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14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» объявил об уходе Билича с поста главного тренера

«Вест Хэм Юнайтед» остался без главного тренера.

Источник: Reuters

Славен Билич покинул команду, о чём сообщает пресс-служба «молотобойцев». После одиннадцати туров «Вест Хэм» Юнайтед набрав 9 очков находится в зоне вылета на 18-й строчке.

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«Председатели и советники “Вест Хэма” хотели бы выразить благодарность Славену Биличу и его команде за их работу последние 2,5 года. Но сегодня мы считаем, что необходимо внести изменения, чтобы клуб двигался вперёд в соответствии с амбициями. Поиски нового тренера продолжаются. В ближайшие дни будет названо имя преемника Билича», — говорится в сообщении.

Вместе с Биличем, который принял команду в 2015 году, клуб покинули и его четыре помощника.

Вест Хэм Юнайтед
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