Андрей Аршавин мечтает вернуться в родную команду
Если этого захочет его жена.
Если этого захочет его жена.
Андрей Аршавин признался, что поступал неправильно и глубоко раскаивается в этом. Игрок алматинского «Кайрата» впервые высказался по поводу возможного развода с женой Алисой.
Новость о расставании Андрея и Алисы Аршавиных стала настоящим шоком для поклонников этой пары. Все началось после того, как девушка неожиданно заявила, что намерена развестись с мужем. Футболист долгое время хранил молчание, однако все же пролил свет на происходящее.
«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в
Однако футболист надеется, что ситуация все еще может разрешиться благополучно. «Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется», — поделился ожиданиями футболист.
«Я
Однако в последнее время пара общалась мало. Пока Андрей выступал в «Кайрате», Алиса вместе с детьми жила в
«Общались в это время мало. В основном, конечно, пытался выстраивать диалог я — писал, звонил. Если честно, очень скучаю и по своему ребенку — маленькой Есене, и по детишкам Алисы. Мы с ними одна команда —
У Аршавина, по всей видимости, шансы на прощение есть.
«Я не думаю о разводе, и не планирую по собственной инициативе подавать на него, только если Алиса
До Алисы Аршавин на протяжении девяти лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. После чего футболист ушел из семьи и осенью 2016 года женился на новой избраннице, напоминает dni.ru.