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14:10 (мск), источник: Prosports.kz

Андрей Аршавин мечтает вернуться в родную команду

Если этого захочет его жена.

Источник: Prosports.kz

Андрей Аршавин признался, что поступал неправильно и глубоко раскаивается в этом. Игрок алматинского «Кайрата» впервые высказался по поводу возможного развода с женой Алисой.

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Новость о расставании Андрея и Алисы Аршавиных стала настоящим шоком для поклонников этой пары. Все началось после того, как девушка неожиданно заявила, что намерена развестись с мужем. Футболист долгое время хранил молчание, однако все же пролил свет на происходящее.

«Мы расстались, потому что я действительно делал неправильные по отношению к Алисе вещи, а в какой-то момент перешел все возможные границы. Да, я гулял и безумно жалею об этом, — цитирует StarHit Андрея Аршавина. —  Понимаю, что, к сожалению, время назад не повернуть, уже ничего не исправить».

Однако футболист надеется, что ситуация все еще может разрешиться благополучно. «Единственное, на что остается надеяться, что жена сможет меня простить и вернется», — поделился ожиданиями футболист.

«Я по-прежнему хочу сохранить семью, верю, что Алиса останется со мной — это самый близкий человек, которого очень люблю. То, что у меня было с ней, не испытывал больше ни с кем другим», — признался Аршавин.

Однако в последнее время пара общалась мало. Пока Андрей выступал в «Кайрате», Алиса вместе с детьми жила в Санкт-Петербурге.

«Общались в это время мало. В основном, конечно, пытался выстраивать диалог я — писал, звонил. Если честно, очень скучаю и по своему ребенку — маленькой Есене, и по детишкам Алисы. Мы с ними одна команда — все-таки шесть лет вместе живем. Вчера у меня состоялся последний матч в рамках чемпионата Казахстана. Вернусь в Питер: надеюсь, что жена передумает, и мы снова будем единым целым», — поделился он своими надеждами.

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У Аршавина, по всей видимости, шансы на прощение есть.

«Я не думаю о разводе, и не планирую по собственной инициативе подавать на него, только если Алиса все-таки захочет это сделать», — подчеркнул футболист. Отметим, надежды Андрея Аршавина не беспочвенны. «Конечно, дети тоже соскучились по Андрею, да и я сама не уверена, что хочу из-за прошлого рушить настоящее», — призналась в свою очередь его супруга.

До Алисы Аршавин на протяжении девяти лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. После чего футболист ушел из семьи и осенью 2016 года женился на новой избраннице, напоминает dni.ru.

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