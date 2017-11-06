Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото)
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.11
Вильярреал2
Малага0
Футбол. Зарубежный
5.11
Реал Сосьедад3
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
5.11
Олимпик Д3
Заря Лг3
Футбол. Зарубежный
5.11
Сассуоло0
Милан2
Футбол. Зарубежный
5.11
Реал3
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
5.11
Сент-Этьен0
Лион5
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Хавбек ЦСКА рискует не сыграть за Россию с Аргентиной и Испанией
Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
Агутин и Варум поделились редкими семейными фото с отдыха
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан стал самым результативным казахстанским игроком КПЛ-2017

Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан стал самым результативным отечественным футболистом казахстанской премьер-лиги 2017 года, передает корреспондент Vesti.kz.

На счету полузащитника алматинцев 11 голов (пять — с пенальти) в 27 матчах. В общей таблице бомбардиров он занял четвертое место.

Читайте также
Итоги КПЛ, или как «Кайрат» во второй раз проиграл чемпионат «Астане» в одно очко

Второй результат среди казахстанских игроков — у нападающего «Тобола» Алексея Щеткина, который отличился 10 раз (один с пенальти). Третью позицию занимает форвард «Ордабасы» Танат Нусербаев, забивший девять мячей. Семь голов у 19-летнего нападающего «Тараза» Бахтиера Зайнутдинова, ставшего четвертым. Пятое место занял хавбек «Астаны» Серикжан Мужиков — шесть мячей. Столько же забил его одноклубник Роман Муртазаев, но один из голов он провел с пенальти.

Отметим, что Исламхан, Щеткин и Зайнутдинов провели 27 матчей в КПЛ-2017, Нусербаев — 22, Мужиков — 29, а Муртазаев — 32.

Лучшим бомбардиром КПЛ в третий раз подряд стал ивуарийский нападающий «Кайрата» Жерар Гоу — 24 гола в 32-х матчах. Второе место занял форвард сборной ДР Конго и «Астаны» Жуниор Кабананга — 19 мячей в 31-й игре. Третьим финишировал его одноклубник Патрик Твумаси, в этом году дебютировавший в сборной Ганы — 13 голов в 30 матчах. Вся тройка забила по одному голу с пенальти.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вице-чемпион Азии и участник ЧМ-2017 Альжанов стартовал с победы на чемпионате Казахстана по боксу
Хавбек ЦСКА рискует не сыграть за Россию с Аргентиной и Испанией
Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА
Аргентина теряет форварда перед матчем с Россией
Роналду стал рекордсменом «Реала» по ассистам за 25 лет
Экс-чемпион мира покинул пост главного тренера в китайском клубе
Моуринью объяснил, почему не пожал руку Конте
Швед против ЦСКА в русском «классико»: анонс матча
Спорт-Экспресс
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь