Бауыржан Исламхан стал самым результативным казахстанским игроком КПЛ-2017
Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан стал самым результативным отечественным футболистом казахстанской
Капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан стал самым результативным отечественным футболистом казахстанской
На счету полузащитника алматинцев 11 голов (пять — с пенальти) в 27 матчах. В общей таблице бомбардиров он занял четвертое место.
Второй результат среди казахстанских игроков — у нападающего «Тобола» Алексея Щеткина, который отличился 10 раз (один с пенальти). Третью позицию занимает форвард «Ордабасы» Танат Нусербаев, забивший девять мячей. Семь голов у 19-летнего нападающего «Тараза» Бахтиера Зайнутдинова, ставшего четвертым. Пятое место занял хавбек «Астаны» Серикжан Мужиков — шесть мячей. Столько же забил его одноклубник Роман Муртазаев, но один из голов он провел с пенальти.
Отметим, что Исламхан, Щеткин и Зайнутдинов провели 27 матчей в КПЛ-2017, Нусербаев — 22, Мужиков — 29, а Муртазаев — 32.
Лучшим бомбардиром КПЛ в третий раз подряд стал ивуарийский нападающий «Кайрата» Жерар Гоу — 24 гола в 32-х матчах. Второе место занял форвард сборной ДР Конго и «Астаны» Жуниор Кабананга — 19 мячей в 31-й игре. Третьим финишировал его одноклубник Патрик Твумаси, в этом году дебютировавший в сборной Ганы — 13 голов в 30 матчах. Вся тройка забила по одному голу с пенальти.