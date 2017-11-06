Бауыржан Исламхан стал самым результативным казахстанским игроком КПЛ-2017

На счету полузащитника алматинцев 11 голов (пять — с пенальти) в 27 матчах. В общей таблице бомбардиров он занял четвертое место.

Второй результат среди казахстанских игроков — у нападающего «Тобола» Алексея Щеткина, который отличился 10 раз (один с пенальти). Третью позицию занимает форвард «Ордабасы» Танат Нусербаев, забивший девять мячей. Семь голов у 19-летнего нападающего «Тараза» Бахтиера Зайнутдинова, ставшего четвертым. Пятое место занял хавбек «Астаны» Серикжан Мужиков — шесть мячей. Столько же забил его одноклубник Роман Муртазаев, но один из голов он провел с пенальти.

Отметим, что Исламхан, Щеткин и Зайнутдинов провели 27 матчей в КПЛ-2017, Нусербаев — 22, Мужиков — 29, а Муртазаев — 32.