История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
В Англии сообщили, кто станет новым главным тренером «Эвертона»
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс станет новым наставником «Эвертона».
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс станет новым наставником «Эвертона».
Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Отмечается, что 63-летний специалист является главным кандидатом на эту должность и уже провёл встречу с владельцем клуба Фархадом Мошири, в ходе которой стороны обсуждали детали сотрудничества.
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