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13:07 (мск), источник: Sports.kz

Байсеитов рассказал о составе и главном тренере «Ордабасы» на следующий сезон

Шымкентский «Ордабасы» завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы КПЛ и в будущем году вновь выступит в Лиге Европы.

О формировании состава на новый сезон и судьбе главного тренера Алексея Петрушина Sports.kz рассказал президент клуба Бахтияр Байсеитов.

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— В этом году наша команда показала хороший результат, заняв призовое место. Поэтому мы постараемся сохранить костяк команды на следующий сезон. Да и футболисты «Ордабасы», думаю, захотят остаться в коллективе, который борется в Премьер-Лиге за высокие места. Переговоры по поводу продолжения сотрудничества с легионерами проведем через пару дней, когда и станет ясно, кто, возможно, останется в «Ордабасы» и на следующий сезон. Также клуб устраивает и главный тренер Алексей Петрушин, который выполнил поставленную перед ним задачу — быть по итогам чемпионата страны в первой тройке. По поводу долгов перед игроками — расчет с ними, как я и говорил до этого, постараемся произвести до конца текущего месяца, — поделился Байсеитов.

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