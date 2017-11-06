Байсеитов рассказал о составе и главном тренере «Ордабасы» на следующий сезон
Шымкентский «Ордабасы» завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы КПЛ и в будущем году вновь выступит в Лиге Европы.
Шымкентский «Ордабасы» завершил сезон на третьей строчке турнирной таблицы КПЛ и в будущем году вновь выступит в Лиге Европы.
О формировании состава на новый сезон и судьбе главного тренера Алексея Петрушина Sports.kz рассказал президент клуба Бахтияр Байсеитов.
— В этом году наша команда показала хороший результат, заняв призовое место. Поэтому мы постараемся сохранить костяк команды на следующий сезон. Да и футболисты «Ордабасы», думаю, захотят остаться в коллективе, который борется в