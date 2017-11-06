Байсеитов рассказал о составе и главном тренере «Ордабасы» на следующий сезон

— В этом году наша команда показала хороший результат, заняв призовое место. Поэтому мы постараемся сохранить костяк команды на следующий сезон. Да и футболисты «Ордабасы», думаю, захотят остаться в коллективе, который борется в Премьер-Лиге за высокие места. Переговоры по поводу продолжения сотрудничества с легионерами проведем через пару дней, когда и станет ясно, кто, возможно, останется в «Ордабасы» и на следующий сезон. Также клуб устраивает и главный тренер Алексей Петрушин, который выполнил поставленную перед ним задачу — быть по итогам чемпионата страны в первой тройке. По поводу долгов перед игроками — расчет с ними, как я и говорил до этого, постараемся произвести до конца текущего месяца, — поделился Байсеитов.