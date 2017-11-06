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11:53 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ» завершат программу 28-го тура чемпионата Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут сегодня борисовский БАТЭ в последнем матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Для обеих команд результат сегодняшней встречи имеет большое значение. Если победят жодинцы, то они догонят брестское «Динамо», выигрыш БАТЭ позволит ему сохранить шансы на чемпионский титул. Прямая трансляция из Жодино начнется в 17.25 на телеканале «Беларусь 5».

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Лидер первенства солигорский «Шахтер» в этом туре разгромил в Новополоцке местный «Нафтан», который покидает высшую лигу, — 5:1. Идущее вторым минское «Динамо» обыграло гостей из «Слуцка» — 2:0. С таким же счетом брестские динамовцы победили на выезде гродненский «Неман».

Результаты остальных встреч: «Днепр» (Могилев) — «Славия» (Мозырь) — 5:3, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:2, «Крумкачы» (Минск) — «Гомель» — 0:1, «Городея» — «Минск» — 1:1.

После 28 матчей у «Шахтера» 65 очков, минское «Динамо» имеет 62 балла, у БАТЭ 58 очков после 27 проведенных игр.

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