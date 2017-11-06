Джентльмены КПЛ, или как футболисты «Астаны» завершили чемпионат без красных карточек

Напомним, по итогам сезона-2017 первое место заняла «Астана», второе — «Кайрат», третье — «Ордабасы» (впервые в своей истории). Четвертую путевку в еврокубки завоевал «Иртыш». В первую лигу вылетели «Тараз» и «Окжетпес». Их места в премьер-лиге займут «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК». В свою очередь «Акжайык», занявший десятое место в таблице, сыграет в переходном матче с «Махтааралом» за право остаться в высшем дивизионе. Данная игра пройдет 9 ноября на «Астана Арене». Начало — в 17:00 по столичному времени.