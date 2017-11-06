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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Джентльмены КПЛ, или как футболисты «Астаны» завершили чемпионат без красных карточек

«Астана» не только завоевала золотые медали, но и стала самой корректной командой чемпионата Казахстана. Ее футболисты ни разу не удалялись в играх премьер-лиги и заработали наименьшее количество предупреждений. Чаще других удалением наказывался «Тобол». Самым грубым игроком оказался полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат, в его пассиве 11 предупреждений. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

«Астана»
46 желтых (0 красных)
Абзал Бейсебеков — семь предупреждений (больше всех в команде).

«Кайрат»
60 желтых (четыре красных)
Исламбек Куат — 11 предупреждений.

«Ордабасы»
66 желтых (два красных)
Танат Нусербаев, Еркебулан Тунгышбаев — по восемь предупреждений.

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«Иртыш»
74 желтых (два красных)
Аслан Дарабаев — восемь предупреждений.

«Тобол»
55 желтых (пять красных)
Жасулан Молдакараев — восемь предупреждений (одна красная).

«Кайсар»
83 желтых (четыре красных)
Валерий Коробкин — девять предупреждений (одна красная).

«Шахтер»
64 желтых (два красных)
Юлиус Сзоке — девять предупреждений.

«Атырау»
65 желтых (одна красная)
Йован Джокич — шесть предупреждений (одна красная).

«Актобе»
79 желтых (три красных)
Багдат Каиров — девять предупреждений (одна красная).

«Акжайык»
77 желтых (два красных)
Йован Николич (одна красная), Предраг Говедарица — по девять предупреждений.

«Тараз»
58 желтых (четыре желтых)
Давронжон Эргашев — пять предупреждений (одна красная).

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«Окжетпес»
72 желтых (четыре красных)
Ренат Абдулин (одна красная), Нурлан Даиров, Тимур Досмагамбетов, Максим Федин — по шесть предупреждений.

Напомним, по итогам сезона-2017 первое место заняла «Астана», второе — «Кайрат», третье — «Ордабасы» (впервые в своей истории). Четвертую путевку в еврокубки завоевал «Иртыш». В первую лигу вылетели «Тараз» и «Окжетпес». Их места в премьер-лиге займут «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК». В свою очередь «Акжайык», занявший десятое место в таблице, сыграет в переходном матче с «Махтааралом» за право остаться в высшем дивизионе. Данная игра пройдет 9 ноября на «Астана Арене». Начало — в 17:00 по столичному времени.

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