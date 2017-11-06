Каннаваро покинул пост главного тренера футбольного клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

По данным СМИ, Каннаваро, выведший «Тяньцзинь» в китайскую суперлигу по итогам 2016 года, является одним из главных претендентов на пост рулевого другой китайской команды — «Гуанчжоу Эвергранд». Ранее бразилец Луис Фелипе Сколари подтвердил, что покидает «Гуанчжоу», который в октябре в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая.