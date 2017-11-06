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11:24 (мск), источник: Р-Спорт

Каннаваро покинул пост главного тренера футбольного клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

МОСКВА, 6 ноя — Р-Спорт. Бывший защитник сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро ушел с поста главного тренера китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который занял третье место в чемпионате Китая, сообщает АФП.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает агентство, 44-летнего специалиста в должности сменит португалец Паулу Соуза, ранее возглавлявший итальянскую «Фиорентину», швейцарский «Базель», английские «Лестер» и «Куинз Парк Рейнджерс».

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По данным СМИ, Каннаваро, выведший «Тяньцзинь» в китайскую суперлигу по итогам 2016 года, является одним из главных претендентов на пост рулевого другой китайской команды — «Гуанчжоу Эвергранд». Ранее бразилец Луис Фелипе Сколари подтвердил, что покидает «Гуанчжоу», который в октябре в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая.

Чемпион мира в составе сборной Италии Каннаваро ранее работал в «Гуанчжоу Эвергранд» в 2014—2015 годах.

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