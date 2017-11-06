Итоги КПЛ, или как «Кайрат» во второй раз проиграл чемпионат «Астане» в одно очко

— «Астана» в четвертый раз подряд выиграл «золото» и во второй раз это сделала, обогнав в таблице «Кайрат» на одно очко. В 2015 году алматинский клуб также проиграл северянам борьбу за «золото» с минимальным отставанием.

— В то же время «Кайрат» завершил чемпионат с одним поражением в пассиве, тогда как у столичной команды четыре проигрыша. Больше всех поражений потерпел «Окжетпес» — 23.

— Между тем, «Кайрат» с 75 голами на счету стал самым результативным участником премьер-лиги. И что примечательно, алматинцы и в прошлом сезоне забили столько же мячей. Меньше всех мячей у того же «Окжетпеса» — 28. «Астана» же наколотила 74 гола, это ее самая лучшая результативность за все время выступления в чемпионате.

— Самой миролюбивой командой чемпионата оказался «Иртыш», сыгравший вничью 12 раз. А вот самым компромиссным клубом из призовой тройки стал «Кайрат», на счету которого девять игр с ничейным исходом.

— Самая надежная оборона оказалась у «Астаны», пропустившей 21 гол. Самая «дырявая» защита у «Окжетпеса» — 61.

— Лучшим бомбардиром чемпионата стал Жерар Гоу. В его активе 24 гола. Причем форвард «Кайрата» выигрывает снайперскую гонку третий год подряд. Более того, по сравнению с предыдущими двумя сезонами он улучшил свою результативность, забив на два мяча больше. То есть в 2015 и 2016 годах он огорчал соперников в 22 случаях.