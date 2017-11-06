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08:51 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Шерифа» и «Сток Сити» Тейшейра скончался в возрасте 25 лет

ТАСС, 6 ноября. Бывший футболист молдавского «Шерифа» и английского «Сток Сити» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

Источник: ТАСС

По данным британских СМИ, защитник умер в Бразилии, а причиной смерти стал сердечный приступ.

Тейшейра подписал контракт с «Шерифом» в феврале 2017 года и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Молдавии. Летом он вернулся в Бразилию, но, как отмечается в заявлении молдавского клуба, с игроком была договоренность о возвращении в команду.

На счету Тейшейры два матча в Английской премьер-лиге за «Сток Сити». Также он выступал за словацкие клубы «Кошице», «Слован» и «Дукла», английский «Флитвуд Таун». В его активе девять матчей за юношескую сборную Бразилии и шесть за молодежную сборную Словакии.

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