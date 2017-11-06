Бывший футболист «Шерифа» и «Сток Сити» Тейшейра скончался в возрасте 25 лет
ТАСС, 6 ноября. Бывший футболист молдавского «Шерифа» и английского «Сток Сити» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 6 ноября. Бывший футболист молдавского «Шерифа» и английского «Сток Сити» Дионатан Тейшейра скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает
По данным британских СМИ, защитник умер в Бразилии, а причиной смерти стал сердечный приступ.
Тейшейра подписал контракт с «Шерифом» в феврале 2017 года и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Молдавии. Летом он вернулся в Бразилию, но, как отмечается в заявлении молдавского клуба, с игроком была договоренность о возвращении в команду.
На счету Тейшейры два матча в Английской