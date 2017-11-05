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02:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лион» разгромил «Сент-Этьен», Фекир спровоцировал массовые беспорядки

«Лион» в гостях рагромил «Сент-Этьен» со счетом 5:0 в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Гости набрал 25 очков в лиге и поднялись на третье место.

В составе победителей дублем отметился Набиль Фекир, по голу забили Мемфис Депай, Мариано Диас и Бертран Траоре. Отметим, что после своего второго гола Фекир отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция.

Встреча была прервала почти на полчаса, и оставшиеся пять минут матча команды провели уже при опустевших трибунах.

Сент-Этьен 0:5
Первый тайм: 0:2
Лион
5.11.2017, 23:00 основной раунд: 12-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Главные тренеры
Гарсия Оскар Брюно Женезьо
Голы
11 Мемфис Депай 10′
18 Набиль Фекир 25′
9 Мариано Диас 58′
10 Бертран Траоре 65′
18 Набиль Фекир 84′
Составы
Стефан Рюффье 16
Кевин Теофиль-Катрин 2
47′ Лео Лакруа 4
Венсан Пажо 5
Дигбо Маига 13
60′ Уле Сельнес 17
Жонатан Бамба 14
Кевин Монне-Паке 22
45′ Шейк М`Бенг 12
Флорантен Погба 19
67′ Ронаэль Пьер-Габриэль 29
Саиди Янко 15
13′ Ромен Амума 21
Александр Седерлунд 23
1 Антони Лопеш
6 Антониу Марселу
15 Жереми Морель
23 Кенни Тете
8 Уссем Ауа
11 Мемфис Депай
9 Мариано Диас
10 Бертран Траоре
20 Фернанду де Оливейра Марсал 79′
22 Ферлан Менди
18 Набиль Фекир 86′ 85′
12 Жордан Ферри
29 Люка Тузар 79′ 53′
28 Танги Ндомбеле
Статистика
1 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 10
5 Угловые 1
22 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сент-Этьен
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