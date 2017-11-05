«Лион» разгромил «Сент-Этьен», Фекир спровоцировал массовые беспорядки

Chaos ensued in the Lyon derby when a provocative celebration caused St. Etienne fans to riot in the stands! pic.twitter.com/7GIf2RZYTY— Goal UK (@GoalUK) 5 ноября 2017 г.
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«Лион» в гостях рагромил «Сент-Этьен» со счетом 5:0 в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Гости набрал 25 очков в лиге и поднялись на третье место.
В составе победителей дублем отметился Набиль Фекир, по голу забили Мемфис Депай, Мариано Диас и Бертран Траоре. Отметим, что после своего второго гола Фекир отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция.
Встреча была прервала почти на полчаса, и оставшиеся пять минут матча команды провели уже при опустевших трибунах.
|Сент-Этьен
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0:5
Первый тайм: 0:2
|Лион
|Гарсия Оскар
|Брюно Женезьо
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|1
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|10
|5
|Угловые
|1
|22
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)