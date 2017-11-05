«Лион» разгромил «Сент-Этьен», Фекир спровоцировал массовые беспорядки

В составе победителей дублем отметился Набиль Фекир, по голу забили Мемфис Депай, Мариано Диас и Бертран Траоре. Отметим, что после своего второго гола Фекир отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция.